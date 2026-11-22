Zëvendëskryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut, Bekim Sali, mori pjesë së bashku me kryeministrin shqiptar Edi Rama në ceremoninë ku u shpalos pllaka e Konsullatës së Nderit të Republikës së Shqipërisë në Manastir.
Sali e vlerësoi këtë ngjarje si një moment të rëndësishëm për thellimin e marrëdhënieve, miqësisë dhe bashkëpunimit mes dy shteteve.
Të lidhura
None found
Në një postim të tij, ai shkroi se në Manastir, së bashku me kryeministrin Rama, ishin pjesëmarrës në zbulimin e pllakës së Konsullatës së Nderit.
Ai e cilësoi këtë si një ngjarje me peshë të veçantë në qytetin e Alfabetit, që simbolizon forcimin e lidhjeve, miqësisë dhe bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve.
Manastiri, sipas tij, mbetet gjithmonë një pikë kyçe e historisë dhe e lidhjes sonë kombëtare.