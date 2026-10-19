AUV vijon kontrollet e posaçme në tregjet e gjelbra; asgjësohen mbi 5 tonë ushqime

Kontrollet e intensifikuara në tregjet e gjelbra po vijojnë, njofton Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV). Aksionet synojnë ndalimin e shitjes së paligjshme të frutave e perimeve dhe të ushqimeve që tregtohen pa origjinë, në kushte të papërshtatshme, shpesh nga rishitës jashtë hapësirave të organizuara të tregut.
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Gjatë javës së kaluar, në kuadër të kontrolleve në Tregun e Gjelbër të Shkupit dhe atë në lagjen Gjorçe Petrov, u sekuestruan e më pas u asgjësuan mbi 5 tonë ushqime të pasigurta, bëri të ditur AUV-ja.
Sipas agjencisë, bëhet kryesisht fjalë për fruta dhe perime të shitura në mënyrë të paligjshme jashtë tregut. Kjo, thekson AUV, paraqet rrezik të drejtpërdrejtë për sigurinë e konsumatorëve dhe cenon konkurrencën, duke dëmtuar prodhuesit primarë bujqësorë dhe tregtarët që veprojnë ligjërisht.
Aksionet zhvillohen në bashkëpunim me inspektoratin komunal të Qytetit të Shkupit, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Inspektoratin Shtetëror të Tregut. Koordinimi synon të pengojë tregtinë e paligjshme dhe të garantojë zbatimin e kushteve ligjore për shitjen e ushqimeve.
AUV njofton se do t’i vijojë kontrollet e shtuara edhe në periudhën e ardhshme, në pika të ndryshme të Shkupit dhe në mbarë vendin. Sipas agjencisë, synimi është mbrojtja e shëndetit të konsumatorëve, parandalimi i shitjes së produkteve ushqimore të pasigurta dhe garantimi i kushteve të barabarta për tregtarët e ligjshëm dhe prodhuesit primarë bujqësorë.