Roberto Mancini beson se Roma mund ta mbyllë sezonin me titullin kampion në Serie A.
Në një intervistë të dhënë të shtunën për Corriere dello Sport, trajneri i Kombëtares së Italisë deklaroi se në gusht të vitit 2023 kishte refuzuar “një herë” largimin nga drejtimi i Azzurrëve, vetëm pak javë përpara se të merrte detyrën e trajnerit të Arabisë Saudite.
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Gjatë bisedës, Mancini dha edhe parashikimin e tij për kampionen e Serie A për sezonin 2026/27, duke e renditur Romën si skuadrën favorite.
“Mendoj se Roma do të fitojë. Interi është skuadra më e mirë. Në fillim kisha shumë besim te Napoli, por ata janë përballur me shumë lëndime. Për Lazion mund të them vetëm këtë: mos vini bast se do të shemben”, u shpreh Mancini.
Pas 12 javësh të zhvilluara në kampionatin italian, Lazio kryeson me 32 pikë, dy më shumë se Roma e vendit të dytë dhe tri pikë mbi Interin, që renditet i treti. Milani është i katërti me 27 pikë, ndërsa Como mban vendin e pestë me 26 pikë.