Kontrolli i brendshëm i Ndërmarrjes së Qarkullimit Publik në Shkup ka zbuluar një rast të dyshuar të vjedhjes së naftës në bazën e NTP-së në Gjorçe Petrov. Sipas dyshimeve, dy punonjës kanë marrë karburant nga pompa që përdoret për furnizimin e autobusëve. Për ngjarjen, e konstatuar mbrëmjen e 26 nëntorit, është njoftuar menjëherë policia.
Ministria e Punëve të Brendshme bëri të ditur se më 26.11.2026, në orën 22:20, në SPB Shkup është raportuar vjedhja e naftës në hapësirat e NTP-së, në bazën e Gjorçe Petrovit. Pas përfundimit të dokumentimit të plotë, autoritetet kanë paralajmëruar dorëzimin e kallëzimit përkatës.
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Si të dyshuar për rastin janë identifikuar dy punonjës të ndërmarrjes. Policia pritet të vijojë procedurat pas mbledhjes së të gjitha të dhënave lidhur me ngjarjen.
Kryetari i Qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjievski, deklaroi se punonjësit janë zbuluar nga shërbimi i kontrollit të brendshëm dhe se ndaj tyre do të merret masa e largimit nga puna. Ai tha gjithashtu se pret që Prokuroria Publike të nisë procedurë dhe personat përgjegjës të përballen me ligjin.
“Çdo litër naftë në garazhet e NQP-së është paguar me paratë tuaja, në mënyrë që autobusët t’ju çojnë në punë, shkollë dhe shtëpi. Detyra ime është të mbroj çdo denar të qytetarëve. Kushdo që tenton të përvetësojë paratë tuaja do të ndëshkohet, pa asnjë përjashtim”, deklaroi Orce Gjorgjievski, kryetar i Qytetit të Shkupit.
Rasti do t’i përcillet Prokurorisë pas dokumentimit të plotë. Gjorgjievski theksoi se keqpërdorimi i parasë publike nuk do të tolerohet.