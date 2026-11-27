Lëvizja Studentore, me mbështetjen e ekspertëve të së drejtës dhe profesorëve universitarë, ka reaguar për përfshirjen e Komisionit të Venecias në çështjen e provimit të jurisprudencës, pas kërkesës së Qeverisë për të shqyrtuar zgjidhjen e propozuar prej saj.
Studentët deklarojnë se, pavarësisht opinionit që do të japë Komisioni i Venecias, e drejta e tyre garantohet nga Kushtetuta. Sipas tyre, Ligji për Përdorimin e Gjuhëve përcakton në mënyrë të qartë detyrimin e institucioneve për ta zbatuar këtë të drejtë.
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“Komisioni i Venecias nuk mund të qëndrojë mbi Kushtetutën, ligjin apo realitetin politik, historik dhe shoqëror të Maqedonisë së Veriut. Ai ka rol këshillues dhe, cilido qoftë opinioni i tij, nuk e ndryshon detyrimin e institucioneve për të zbatuar ligjin në fuqi”, thuhet në reagimin e Lëvizjes Studentore.
Sipas tyre, dërgimi i çështjes te një organ ndërkombëtar këshillues nuk e përjashton Qeverinë dhe kryeministrin Hristijan Mickoski nga përgjegjësia për zbatimin e legjislacionit në fuqi.
“Nuk kemi kërkuar ndryshimin e ligjit dhe as interpretimin e tij në përputhje me nevojat politike të Kryeministrit. Kërkesa jonë ka qenë dhe mbetet zbatimi i plotë i tij”, shprehen studentët.
Lëvizja Studentore i ka kërkuar Komisionit të Venecias që në përgatitjen e opinionit të marrë në konsideratë veçoritë e rendit kushtetues të Maqedonisë së Veriut, frymën e Marrëveshjes së Ohrit dhe argumentet juridike të paraqitura.
Studentët bëjnë të ditur se, pavarësisht përfundimit të Komisionit të Venecias, do ta vijojnë kërkesën për zhvillimin e provimit të jurisprudencës, si edhe të provimeve të tjera profesionale, në gjuhën shqipe. “Të drejtat tona nuk janë objekt negocimi. Kërkojmë vetëm zbatimin e tyre!”, përfundon reagimi i Lëvizjes Studentore.