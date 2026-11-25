Pas suksesit të çokollatës së Dubait dhe pijeve me matcha, konsumatorët në Britani mund të përqafojnë një kombinim të ri shijesh në vitin 2027.
Waitrose, zinxhiri britanik i supermarketeve, pret që një nga tendencat e ardhshme të jetë “smugar”. Termi krijohet nga bashkimi i fjalëve angleze smoky dhe sugar dhe nënkupton ndërthurjen e shijes së ëmbël me aromën e tymosur.
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Raporti vjetor i kompanisë për ushqimet dhe pijet sjell disa shembuj: petulla të shoqëruara me proshutë e gjalpë me shurup panje, gjellë pikante me patate të ëmbla dhe fasule të zeza, si dhe mish derri pikant me ananas. Kombinimi mund të përdoret si në gatimet e kripura, ashtu edhe në ëmbëlsira.
Waitrose parashikon që kjo shije të gjejë vend në furrat e bukës, produktet për skarë dhe ëmbëlsirat me karamel të errët. Sipas raportit, kur mjalti, shurupi i panjës dhe sheqeri i kallamit karamelizohen në temperatura të larta, fitojnë nota të thekura dhe lehtësisht të hidhura, të cilat balancojnë ushqimet e yndyrshme.
Kjo prirje vjen pas kombinimeve të tjera që kanë fituar popullaritet vitet e fundit. Gjatë vitit 2025, çokollata me spec djegës dhe mjalti pikant u përhapën në menutë dhe supermarketet britanike. Një vit më pas, vëmendjen e morën gatimet me fruta dhe përbërës pikantë, përfshirë sallatat tajlandeze dhe recetat meksikane me mango, spec djegës e limetë.
Receta që bashkojnë ëmbëlsinë me aromën e tymit po publikohen edhe në TikTok. Aty shihen, mes të tjerash, kekë të përmbysur me proshutë, shurup panje dhe arra pekan, biskota me karamel të kripur e bajame të tymosura, si dhe krahë pule të tymosur me salcë të ëmbël dhe pikante.
“Kokumi” dhe nostalgjia për ëmbëlsirat e fëmijërisë
Një tjetër prirje për të cilën Waitrose pret interes më të madh është “kokumi”. Ky term japonez përshkruan një shije më të pasur e të thellë, që qëndron më gjatë në gojë. Ajo mund të gjendet te djathërat e stazhonuar, si parmixhani dhe pekorinoja, te ushqimet e fermentuara, përfshirë mison dhe salcën e sojës, si edhe te lëngjet e mishit të ziera për një kohë të gjatë.
Parashikimet përfshijnë gjithashtu frutat tropikale, gatimet tradicionale teksane në skarë dhe rikthimin e ëmbëlsirave të dikurshme. Për këtë të fundit, Waitrose përdor termin “noshtalgia”, një lojë fjalësh në anglisht që lidh nostalgjinë me ushqimin. Kuzhinieri i kompanisë, Will Torrent, thotë se kthimi te gatimet e fëmijërisë lidhet me ngushëllimin që mund të ofrojnë shijet e njohura.