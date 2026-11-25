Një turist nga Zvicra humbi jetën pasi grupi me të cilin po udhëtonte në Parkun Kombëtar të Malit të Kamerunit u ndesh me një tufë elefantësh pyjorë.
Raportimet bëjnë të ditur se turistët po zbrisnin nga mali në një shteg që elefantët përdornin për të shkuar te një liqen. Sipas të dhënave fillestare, kafshët mund të jenë ndier të kërcënuara dhe të kenë reaguar për të mbrojtur të vegjlit.
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Pas ngjarjes, Gordon Grice, autori i librit The Book of Deadly Animals, shpjegoi se në çfarë rrethanash takimet me disa kafshë mund të përfundojnë me sulm. Rreziku varet nga lloji i kafshës dhe situata, për shembull, afrimi pranë të vegjëlve të saj ose ndeshja me të në vendet ku ushqehet apo pi ujë.
Elefantët, hipopotamët dhe rinocerontët
Kur perceptojnë kërcënim, ose kur njerëzit i afrohen pasardhësve të tyre, elefantët mund të bëhen agresivë. Grice thekson se forca dhe madhësia e tyre bëjnë që goditja me çatallë apo shkelja të mund të shkaktojë plagosje fatale.
Hipopotamët qëndrojnë shpesh në ujë, por janë në gjendje të vrapojnë shpejt edhe në tokë. Sipas Grice, rreziku shtohet kur dikush u del përpara. Nofullat e tyre të fuqishme mund të shkaktojnë dëmtime serioze.
Rinocerontët mund të sulmojnë nëse ndihen të kërcënuar, veçanërisht kur njerëzit afrohen pranë të vegjëlve. Buajt afrikanë të Kepit, ndonëse janë shumë të rëndë, lëvizin shpejt dhe mund të shkaktojnë lëndime të rënda me brirët.
Luanët, leopardët, hienat dhe çakejtë
Në zonat ku habitatet e luanëve mbivendosen me vendbanimet ose hapësirat ku punojnë njerëzit, mund të ndodhin sulme. Grice vëren se kafshimet në këto raste shpesh janë në kokë ose në qafë.
Leopardët janë më të vegjël se luanët, por edhe ata mund të shkaktojnë dëmtime vdekjeprurëse. Grice përmend afrimin e tepërt dhe rastet kur kafsha kërkon ushqim si rrethana të mundshme të rrezikut.
Grice sjell si shembull sulmet e raportuara të hienave me njolla ndaj njerëzve që flinin në kampe. Nofullat e tyre mund të shkaktojnë plagë të rënda. Ndërsa çakejtë zakonisht përbëjnë më pak rrezik për njerëzit, janë dokumentuar edhe sulme ndaj fëmijëve.
Krokodilët dhe rreziku pranë ujit
Krokodilët gjuajnë duke zënë pritë dhe shpesh dallohen me vështirësi nga bregu. Sipas Grice, sulmet mund të ndodhin kur njerëzit afrohen te uji për të mbushur enët. Përveç plagëve nga kafshimi, tërheqja e viktimës në ujë rrit edhe mundësinë e mbytjes.
CrocAttack është një projekt që regjistron në mbarë botën sulmet e krokodilëve dhe llojeve të afërta ndaj njerëzve. Në të përfshihen si rastet me pasoja fatale, ashtu edhe ato ku viktimat kanë mbijetuar.
Burimet
Për incidentin në Malin e Kamerunit: SWI swissinfo.ch dhe ABC News.
Përshkrimet mbi sjelljen e kafshëve janë përshtatur nga deklaratat e Gordon Grice në materialin e dhënë. Shifrat për vitet 2015–2024 nuk janë përfshirë, pasi faqja e CrocAttack përshkruan të dhënat që mbledh databaza, por nuk jep totalet e cituara për këtë periudhë.