Tregu i Krishtlindjeve Kernow në Cornwall të Anglisë është anuluar pas fundjavës së parë, pas pakënaqësisë së vizitorëve për hendekun mes materialeve promocionale dhe pamjes reale të Pool Market Hall. Reklamat krijonin përshtypjen e një ambienti festiv, ndërsa salla që gjetën vizitorët ishte ndryshe.
Posterat e publikuar në internet shfaqnin një hapësirë të zbukuruar me drita e pemë, ku tezgat ishin vendosur mes dekorimeve. Pamjet nga dita e hapjes, përkundrazi, tregonin dysheme betoni, tezga të larguara nga njëra-tjetra dhe një pemë të dekoruar vetëm pjesërisht. Disa tregtarë i kishin ekspozuar mallrat mbi pëlhura të shtruara në dysheme.
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Pas ditës së parë, organizatorët kërkuan falje dhe premtuan të përpiqeshin për përmirësime. Ata hoqën reklamën dhe në vend të saj publikuan një fotografi të sallës. Megjithatë, pas kritikave, kompania organizatore Rowlands Attractions bëri të ditur se tregu nuk do të zhvillohej më gjatë fundjavave deri në prag të Krishtlindjeve, siç ishte planifikuar.
Rowlands Attractions shpjegoi se kompania ishte përgjegjëse për reklamimin dhe rezervimin e tezgave, ndërsa Pool Market duhej të merrej me dekorimet, tabelat orientuese dhe pritjen e shitësve. Sipas kompanisë, shitësve që kishin rezervuar do t’u kthehen të gjitha pagesat. Ata që duan të vazhdojnë shitjen në sallë mund të bëjnë rezervime drejtpërdrejt te Pool Market.
Disa vizitorë thanë se reklamat u kishin krijuar pritshmëri për një vend festiv dhe mikpritës. Në rrjetet sociale, komentues të ndryshëm e krahasuan tregun me aktivitetin me temë Willy Wonka në Glasgow, i cili u bë viral më 2024 pas ankesave të pjesëmarrësve.
Aktiviteti pranë tij, “Cornwall’s Winter Wonderland”, do të mbahet sipas planit.