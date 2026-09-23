Apple përgatit një pajisje shëndetësore pa ekran me inteligjencë artificiale, rivale e Whoop

Gjigandi teknologjik Apple po vlerëson krijimin e një aksesori të ri që vishet në trup, i fokusuar tërësisht në ndjekjen e stërvitjeve, cilësisë së gjumit dhe treguesve shëndetësorë. Ndryshe nga ora inteligjente Apple Watch, ky produkt i ardhshëm do të hiqte dorë nga ekrani, duke u drejtuar konsumatorëve që duan një monitorim të pandërprerë të mirëqenies.
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Sipas informacioneve të Mark Gurman nga Bloomberg, kompania ka muaj që analizon pajisje pa ekran dhe tashmë po eksperimenton me prototipa të formuar nga një shirit i hollë pëlhure dhe një njësi elektronike plot sensorë.
Në këtë nismë raportohet të jetë angazhuar edhe divizioni përgjegjës për pajisjet Vision, i njëjti ekip që solli në jetë Vision Pro.
Megjithatë, firma nuk ka arritur ende në një konkluzion definitiv për ta kaluar produktin në prodhim dhe për ta hedhur në shitje. Burimet tregojnë se projekti ka ngjallur interesin e udhëheqësve kryesorë të Apple, mes të cilëve Tim Cook dhe Eddy Cue.
Tregu i gjurmuesve të fitnesit që nuk kanë ekran është rritur në mënyrë të konsiderueshme, me pajisje që i kushtojnë rëndësi të veçantë ndjekjes së vijueshme të lëvizjes, fazave të gjumit dhe rigjenerimit trupor.
Këto produkte grumbullojnë informacion nëpërmjet sensorëve dhe i dërgojnë ato në smartphone me anë të Bluetooth-it, duke u dhënë përdoruesve mundësinë të studiojnë raportet dhe matjet e shëndetit të tyre.
Whoop përfaqëson një nga lojtarët kryesorë në këtë sektor, teksa Oura Ring sjell një filozofi të përafërt përmes një unaze të mençur. Një pajisje e kësaj natyre do ta lejonte Apple të depërtonte në një pjesë tregu që nuk varet nga ekranet dhe funksionalitetet klasike të orëve inteligjente, por nga grumbullimi dhe përpunimi i të dhënave.
Heqja e ekranit mund të ofrojë disa përfitime thelbësore për blerësit. Një aksesor i tillë do të shpenzonte më pak energji elektrike, duke krijuar mundësinë për një autonomie dukshëm më të gjatë të baterisë në raport me një orë inteligjente konvencionale.
Për më tepër, pritet të jetë më i hollë, më i lehtë dhe më i rehatshëm për t’u mbajtur pa ndërprerje, si ditën ashtu edhe natën, sidomos në momentet e pushimit. Kjo veçori do ta shndërronte produktin në një zgjedhje joshëse për individët që nuk u duhet një ekran, sinjalizime apo aplikacione në dorë, por synojnë të mbikëqyrin pa pushim gjendjen e tyre fizike.
Një komponent tjetër kyç i kësaj pajisjeje mund të jetë ndërthurja me inteligjencën artificiale. Apple është duke krijuar veçori të reja për interpretimin e statistikave shëndetësore në aplikacionin Health, dhe platforma si Apple Intelligence e Siri mund të integrohen në një sistem mbikëqyrjeje më të sofistikuar.
Ndër opsionet e përmendura në raportim gjenden “Readiness Score”, i cili synon të masë përgatitjen e organizmit për sfidat e ditës, si dhe “Health Age”, që do të llogariste vjetërsinë biologjike përballë asaj kronologjike. Këto funksione tashmë gjenden tek Whoop dhe Oura Ring.
Nëse lidhet me këto risi, pajisja e re e Apple do të fokusohej në grumbullimin e informacionit, ndërsa interpretimi dhe këshillat për konsumatorin do të jepeshin në iPhone ose nëpërmjet komandave zanore. Megjithatë, specifikimet përfundimtare të produktit mbeten të pakonfirmuara nga ana zyrtare.
Sipas Gurman, edhe sikur Apple të vendosë ta çojë përpara projektin, pajisja nuk parashikohet të dalë në treg përpara vitit 2028. Prej vitesh qarkullojnë zëra edhe për një unazë inteligjente të quajtur jozyrtarisht “Apple Ring”, e cila do të orientohej nga analizimi i gjumit dhe i shëndetit.
Një nga pengesat më të mëdha për Apple vijon të jetë skema e biznesit. Shumë produkte të kësaj fushe mbështeten në parapagime periodike, ndërkohë që shërbimet thelbësore të Apple Watch dhe aplikacionit Health nuk kërkojnë një tarifë të tillë. Nëse ky plan materializohet, Apple mund të inagurojë një familje krejt të re produktesh brenda ekosistemit të vet, duke shkrirë sensorët e përparuar, monitorimin e pandërprerë të shëndetit dhe analizën e të dhënave me anë të inteligjencës artificiale. Aktualisht, pajisja ndodhet në stadin e testimit dhe Apple nuk ka bërë asnjë njoftim zyrtar për planet e hedhjes në qarkullim.