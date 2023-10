VIDEO/ Izraeli përdor për herë të parë mortaja precize Iron Sting kundër Hamasit

Mortaja precize Iron Sting hyri në përdorim operacional për herë të parë pasi njësia Maglan e IDF përdori armën inovative për të shënjestruar raketat e Hamasit në Rripin e Gazës, zbuloi të dielën një zëdhënës i IDF.

Iron Sting u zhvillua nga Elbit Systems dhe u zbulua për herë të parë nga Ministria e Mbrojtjes, Forcat Tokësore IDF dhe Elbit në vitin 2021.

Mortaja është projektuar për përdorim si në terren të hapur ashtu edhe në mjedise urbane dhe është aq i saktë sa mund të zvogëlojë mundësinë lëndimit të popullatës civile.

Arma përbëhet nga mortaja 120 mm që përdor GPS dhe udhëzim lazer për të përfshirë me saktësi objektivat. Ka një rreze prej 1-12 km dhe mund të depërtojë në beton të dyfishtë të armuar.

Brigada Komando ka neutralizuar më shumë se 100 terroristë në Gaza që nga fillimi i luftës

“Falë saktësisë dhe ekspertizës së luftëtarëve, njësia Maglan në bashkëpunim me Forcat Ajrore neutralizuan me mjete të ndryshme dhjetëra terroristë, një prej të cilëve është mortaja precize Iron Sting”, tha komandanti i Brigadës Komando, kolonel Omer Cohen.

“Që nga fillimi i luftës, Brigada Komando luftoi fuqishëm kundër sulmit të dhunshëm të armikut dhe neutralizoi mbi 100 terroristë në Rripin e Gazës. Njësitë e rregullta dhe rezervë të Maglan, Egoz dhe Duvdevan do të arrijnë çdo vend dhe çdo armik dhe do t’i shkatërrojnë ato. Së bashku do të fitojmë, jam i sigurt për ushtarët tanë dhe u besoj atyre”./Albeu/com