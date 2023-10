Borrell fton Izraelin dhe Palestinën në takimin e ministrave të Jashtëm të Bashkimit Evropian

Ministri i Jashtëm izraelit Eli Cohen dhe homologu i tij i Autoritetit Palestinez Riyad Al-Maliki janë ftuar të marrin pjesë në një takim urgjent të ministrave të jashtëm evropianë gjatë ditës për të diskutuar situatën në Izrael, tha kryediplomati i BE-së Joseph Borrell.

“Kam ftuar ministrin e Jashtëm izraelit të marrë pjesë në takimin e ministrave të jashtëm të BE-së që po mbledh sot pasdite. Unë kam ftuar gjithashtu ministrin e Jashtëm (të Autoritetit Palestinez) Maliki që t’i drejtohet takimit dhe të prezantojë pikëpamjet e Autoritetit Palestinez”, tha Borrell në një postim në platformën e rrjeteve sociale X.

I have invited Israeli Foreign Minister @elicoh1 to join the meeting of EU Foreign Ministers I am convening this afternoon.

I have also invited Foreign Minister Malki @pmofa to address the meeting and present the views of the Palestinian Authority.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 10, 2023