Kurti kërkon avancimin e tunelit Prizren–Tetovë, takim me Mickoskin në OKB për projektet dypalëshe

Gjatë Javës së Nivelit të Lartë të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në New York, kryeministri Albin Kurti zhvilloi një takim me homologun e Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski.

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Vetëm një muaj më parë, të dy krerët e qeverive morën pjesë bashkërisht në ceremoninë e fillimit të ndërtimit të autostradës Shkup–Bllacë, dhe tani u ribashkuan për të çuar më tej bashkëpunimin mes dy vendeve.

Gjatë bisedimeve në Nju Jork, çështjet kryesore që u trajtuan lidheshin me projektet e përbashkëta në infrastrukturë dhe energji, me qëllim thellimin e partneritetit strategjik.

Kurti vuri theksin te nevoja për të përshpejtuar procedurat për realizimin e tunelit Prizren–Tetovë, një vepër që, sipas tij, do të sillte përfitime të mëdha për popullsinë e të dyja shteteve, si dhe do t’i jepte shtytje turizmit dhe zhvillimit ekonomik.

Një tjetër pikë qendrore e takimit ishte marrëveshja për thëngjillin, ku palët konfirmuan angazhimin e përbashkët për zbatimin e saj. Këto iniciativa synojnë të rrisin lidhjen rajonale dhe të garantojnë furnizim të qëndrueshëm me energji.

Kryeministri i Kosovës deklaroi se Kosova dhe Maqedonia e Veriut nuk janë thjesht vende fqinje, por mike dhe partnere që ndajnë aspirata të përbashkëta për paqe, siguri, progres dhe integrim euroatlantik.


Shtuar 24.09.2026 14:42

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