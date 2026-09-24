Asociacioni i Gazetarëve dënon shantazhin e Vlora Hysenit ndaj gazetares Klodiana Lala: Të tërheqë menjëherë deklaratat e saj

Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë ka reaguar ashpër pas deklaratave dhe sulmeve të ish-drejtueses së SHISH, Vlora Hyseni, ndaj gazetares së News24, Klodiana Lala, duke i cilësuar ato si shantazh ndaj medias dhe duke kërkuar ndërhyrjen e SPAK-ut.

AGSH shprehet se një person që është nën hetim nga drejtësia duhet të japë llogari përpara organeve kompetente, ndërsa thekson se presioni apo shantazhi ndaj gazetarëve nuk mund të tolerohet.

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Asociacioni i bën thirrje Hysenit që të tërheqë menjëherë deklaratat e saj, ndërsa i kërkon Strukturës së Posaçme të trajtojë me seriozitet episodin e pretenduar të shantazhit ndaj gazetares.

REAGIMI
Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë dënon me termat më të ashpër shantazhin dhe sulmet e të dyshuarës së SPAK, ish-shefes së SHISH Vlora Hyseni ndaj gazetares Klodiana Lala.
Çdo i dyshuar i drejtësisë duhet të janë llogari vetëm përpara drejtësisë ndërsa shantazhet ndaj gazetarëve nuk mund të tolerohen.
AGSH i bën thirrje Zonjës Hyseni që të tërheqë menjëherë deklaratat e saj ndërsa e nxisim Strukturën e Posaçme që të shikojë me seriozitet këtë episod shantazhi nga ana e saj ndaj një gazetareje.


Shtuar 24.09.2026 13:31

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