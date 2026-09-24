Asociacioni i Gazetarëve dënon shantazhin e Vlora Hysenit ndaj gazetares Klodiana Lala: Të tërheqë menjëherë deklaratat e saj

Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë ka reaguar ashpër pas deklaratave dhe sulmeve të ish-drejtueses së SHISH, Vlora Hyseni, ndaj gazetares së News24, Klodiana Lala, duke i cilësuar ato si shantazh ndaj medias dhe duke kërkuar ndërhyrjen e SPAK-ut.
AGSH shprehet se një person që është nën hetim nga drejtësia duhet të japë llogari përpara organeve kompetente, ndërsa thekson se presioni apo shantazhi ndaj gazetarëve nuk mund të tolerohet.
Të lidhura
None found
Asociacioni i bën thirrje Hysenit që të tërheqë menjëherë deklaratat e saj, ndërsa i kërkon Strukturës së Posaçme të trajtojë me seriozitet episodin e pretenduar të shantazhit ndaj gazetares.
REAGIMI
Asociacioni i Gazetarëve të Shqipërisë dënon me termat më të ashpër shantazhin dhe sulmet e të dyshuarës së SPAK, ish-shefes së SHISH Vlora Hyseni ndaj gazetares Klodiana Lala.
Çdo i dyshuar i drejtësisë duhet të janë llogari vetëm përpara drejtësisë ndërsa shantazhet ndaj gazetarëve nuk mund të tolerohen.
AGSH i bën thirrje Zonjës Hyseni që të tërheqë menjëherë deklaratat e saj ndërsa e nxisim Strukturën e Posaçme që të shikojë me seriozitet këtë episod shantazhi nga ana e saj ndaj një gazetareje.