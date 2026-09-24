Përvjetori i tretë i Banjskës: EULEX nderon Bunjakun dhe kërkon llogari për sulmin

Emri i rreshterit Afrim Bunjaku është shndërruar në emblemë të flijimit të forcave të rendit kosovare dhe data 24 shtator mbetet një prej episodeve më tronditëse të sigurisë të viteve të fundit për vendin.
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Në shenjë nderimi për tre vjetorin e incidentit të armatosur në Banjskë të Zveçanit, ku humbi jetën pjesëtari i Policisë së Kosovës, edhe Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit (EULEX) iu bashkua homazheve.
Pas përkujtimit solemn të organizuar në Samadrexhë, kreu i EULEX-it, Antero Lopes, vlerësoi lart flijimin e oficerit të rënë në krye të detyrës për mbrojtjen e rendit ligjor.
“Pata privilegjin e veçantë të nderoj kujtimin e tij dhe atë sakrificë madhështore në shërbim të sundimit të ligjit”, u shpreh Lopes.
Ngjarja dramatike e 24 shtatorit 2023 tronditi thellësisht Kosovën dhe gjithë rajonin. Rreshteri Afrim Bunjaku mbeti i vrarë gjatë një konfrontimi të ashpër me një grup të armatosur serbësh, teksa forcat e rendit po zhvillonin një aksion në zonën përreth Manastirit të Banjskës.
Pas kësaj përleshjeje vdekjeprurëse, reagimet ndërkombëtare ishin të shumta dhe u shoqëruan me kërkesa të vazhdueshme për një hetim të plotë dhe nxjerrjen para drejtësisë të autorëve.
Edhe pas tri vitesh, përgjegjësia për sulmin mbetet në qendër të raporteve dhe deklaratave të institucioneve evropiane. Brukseli ka ngritur shqetësimin për mungesën e procedimeve penale ndaj personave të dyshuar që gjenden në territorin serb, duke këmbëngulur pa ndërprerje që fajtorët të përballen me pasojat e veprimeve të tyre.
Mesazhi i palëkundur nga ana evropiane në këtë përvjetor mbetet i prerë: autorët duhet të japin llogari para ligjit.