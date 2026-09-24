Juventusi në garë për talentin gjerman, mund ta sigurojë pa kosto në verë

David Raum, mbrojtësi i krahut të Leipzigut, mund të jetë një nga lëvizjet e mëdha të Juventusit për sezonin e ardhshëm. Sipas raportimeve të Gazzetta dello Sport, klubi bardhezi po vlerëson seriozisht afrimin e lojtarit gjerman pa pagesë.
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Kontrata aktuale e 28-vjeçarit me skuadrën gjermane përfundon në fund të këtij edicioni, duke e bërë të pasigurt të ardhmen e tij. Deri më tani, palët nuk kanë gjetur gjuhën e përbashkët për një rinovim, çka e shtyn mbrojtësin të mendojë për një sfidë të re.
Interesimi për Raum nuk mungon nga ana e klubeve të Premier Ligës, ku Manchester United shquhet si një prej pretendenteve kryesore. Megjithatë, Juventusi shpreson të shfrytëzojë lidhjet e forta që ka krijuar me përfaqësuesit e futbollistit për të kaluar në avantazh në këtë garë.
Në karrierën e tij me RB Leipzigun, Raum ka kontribuar me 7 gola dhe 30 pasime vendimtare në gjithsej 149 ndeshje. Për më tepër, ai mban veshur fanellën e kombëtares gjermane në 39 raste dhe ka qenë pjesë e formacioneve të “Pancerëve” në dy Botërorët e fundit.