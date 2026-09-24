Jozefina Topalli i drejtohet Peleshit: Je numri 2 i Republikës dhe nuk flet një fjalë për ish-shefen e SHISH, të sugjeroj dorëheqjen

Ditën e sotme, nga foltorja e Kuvendit, deputetja Jozefina Topalli, ka kritikuar kryetarin e Kuvendit, Niko Peleshi, për indiferencën e tij lidhur me akuzat penale dhe masën e sigurisë ndaj ish-drejtueses së Shërbimit Informativ Shtetëror, Vlora Hyseni.

Topalli deklaroi se Peleshi, si numri dy i Republikës, duhet të mbajë një qëndrim për situatën.

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“Kush e mbron Republikën, kur këta që duhet ta mbrojnë janë në mbrojtje të krimit? Krimi mund të përballet me kriza politike institucionale, po kur shembet themeli i Republikës, shteti ka pushuar së ekzistuari. Është zhdukur kufiri i shtetit dhe krimit të organizuar”, u shpreh Topalli.

Ajo vijoi akuzat, duke deklaruar se situata aktuale është pjesë e një agjende që ka nisur prej vitesh.

“Ju mund të jeni të rinj, por kjo që ndodh sot që nuk është shteti i kapur, po shteti i mafies, ka një agjendë që ka filluar shumë vite përpara, kur aty ishin njerëz që kishin problem me krimin, kur radarët fikeshin nga Ministria e Mbrojtjes me urdhër të Kryeministrit”, tha ajo.

Topalli i kërkoi drejtpërdrejt Peleshit të japë dorëheqje nga posti i Kryetarit të Kuvendit.

“Shtet i rrezikshëm, por ju jeni numri 2 i Republikës Parlamentare dhe deri më sot nuk ta kam dëgjuar të flisni një fjalë. Të sugjeroj një rrugë të shkurtër, ka mundësi që kryetari i Parlamentit të japë dorëheqjen. Do ishte një dalje fisnike”, deklaroi Topalli.


Shtuar 24.09.2026 12:56

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