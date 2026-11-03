“Rama ik” në fletët e gjobave, protestuesit kundërshtojnë policinë: Nuk bllokuam rrugët, protestuam paqësisht

“Rama ik” në fletët e gjobave, protestuesit kundërshtojnë policinë: Nuk bllokuam rrugët, protestuam paqësisht

Më 3 nëntor u zhvillua protesta e 22-të studentore kundër qeverisë. Pjesëmarrësit kërkuan dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.

Gazetari Renaldo Salianji raportoi se qëndresa e qytetarëve vijonte përpara Kryeministrisë. Sipas tij, policia i kishte paralajmëruar me megafon se do t’i gjobiste nëse nuk largoheshin.

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Disa protestues i thanë policisë se i kishin njoftuar efektivët për protestën dhe se gjobat ishin të paligjshme. Disa qytetarë u shoqëruan në komisariat, ku u njohën me gjobën prej 50 mijë lekësh të vjetra për bllokimin e qarkullimit të automjeteve.

Salianji tha se ndëshkimi me 50 mijë lekë parashikohet nga një akt normativ i miratuar nga qeveria. Protestuesit e gjobitur refuzuan ta paguanin shumën dhe shkruan “Rama ik” në fletët e gjobave.

Gazetari u shpreh se asnjë prej qytetarëve me të cilët kishte biseduar nuk e kishte paguar gjobën. Ata këmbëngulën se kishin protestuar paqësisht dhe nuk kishin penguar qarkullimin e automjeteve.


Shtuar 3.11.2026 19:58

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