“Rama ik” në fletët e gjobave, protestuesit kundërshtojnë policinë: Nuk bllokuam rrugët, protestuam paqësisht

Më 3 nëntor u zhvillua protesta e 22-të studentore kundër qeverisë. Pjesëmarrësit kërkuan dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.
Gazetari Renaldo Salianji raportoi se qëndresa e qytetarëve vijonte përpara Kryeministrisë. Sipas tij, policia i kishte paralajmëruar me megafon se do t’i gjobiste nëse nuk largoheshin.
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Disa protestues i thanë policisë se i kishin njoftuar efektivët për protestën dhe se gjobat ishin të paligjshme. Disa qytetarë u shoqëruan në komisariat, ku u njohën me gjobën prej 50 mijë lekësh të vjetra për bllokimin e qarkullimit të automjeteve.
Salianji tha se ndëshkimi me 50 mijë lekë parashikohet nga një akt normativ i miratuar nga qeveria. Protestuesit e gjobitur refuzuan ta paguanin shumën dhe shkruan “Rama ik” në fletët e gjobave.
Gazetari u shpreh se asnjë prej qytetarëve me të cilët kishte biseduar nuk e kishte paguar gjobën. Ata këmbëngulën se kishin protestuar paqësisht dhe nuk kishin penguar qarkullimin e automjeteve.