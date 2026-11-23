Reshjet e para të dëborës kanë përfshirë disa zona malore të qarkut të Korçës, si pasojë e rënies së ndjeshme të temperaturave gjatë orëve të fundit.
Dëborë e lehtë është regjistruar në Qafën e Martës, në Mashkullorë të Panaritit dhe në zonat e larta të Ersekës. Ndërkohë, reshje priten edhe në zonat turistike të Voskopojës dhe Dardhës, ku temperaturat kanë pësuar rënie të ndjeshme.
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Reshje dëbore me intensitet mesatar janë regjistruar gjithashtu në Qafë Thore, ku kushtet atmosferike kanë ndryshuar për shkak të temperaturave të ulëta. Pavarësisht motit të ftohtë, firmat e kontraktuara për mirëmbajtjen e rrugëve ndodhen në terren për të garantuar qarkullimin normal të automjeteve dhe për të mbajtur të hapura akset rrugore.
Sipas parashikimeve meteorologjike, temperaturat në ditët në vijim pritet të zbresin deri në -4 gradë Celsius, duke shtuar mundësinë për reshje të tjera dëbore, veçanërisht në zonat malore.