Katari ka ndërmarrë një nismë të re diplomatike për të afruar Shtetet e Bashkuara dhe Iranin, me synim ndalimin e luftës dhe rihapjen e kanaleve të komunikimit mes dy vendeve.
Përpjekja zhvillohet në një klimë të tensionuar, pasi presidenti amerikan Donald Trump ka lënë të hapur mundësinë e ndërmarrjes së sulmeve të tjera ushtarake ndaj Teheranit nëse bisedimet nuk japin rezultat.
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Kryeministri i Katarit, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani, po zhvillon takime me sekretarin amerikan të Shtetit, Marco Rubio. Bisedimet synojnë krijimin e kushteve për rifillimin e negociatave mes Uashingtonit dhe Teheranit, qoftë në mënyrë të drejtpërdrejtë apo përmes ndërmjetësimit.
Edhe pse nga ky takim nuk pritet domosdoshmërisht një marrëveshje e menjëhershme, Katari po përpiqet të ruajë të hapura rrugët diplomatike dhe të frenojë përshkallëzimin e konfliktit.
Kontakti mes zyrtarëve të Katarit dhe Shteteve të Bashkuara vjen pas takimeve të ndërmjetësve katarianë me përfaqësues iranianë në Gjermani. Diskutimet, të cilat zgjatën rreth dy orë, u përqendruan te mundësia e ringjalljes së procesit diplomatik për t’i dhënë fund luftës.
Irani ka paraqitur një propozim për një zgjidhje dyditore, e cila do të përfshinte lehtësimin e sanksioneve ekonomike amerikane ndaj Teheranit dhe përfundimin e bllokadës detare të porteve iraniane.
Në këmbim të këtyre masave, Teherani propozon rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, një kalim detar strategjik ku transportohet një pjesë e konsiderueshme e furnizimit botëror me naftë.
Megjithatë, administrata amerikane nuk duket e gatshme të pranojë kushtet e Iranit. Marco Rubio e ka përshkruar ofertën e Teheranit si “të papranueshme, të paarsyeshme dhe jorealiste”.
Ndërkohë, Donald Trump ka paralajmëruar se pas Vitit të Ri mund të shqyrtohen sulme të reja ushtarake ndaj Iranit, nëse nuk arrihet një marrëveshje.
Presidenti amerikan kërkon një marrëveshje afatgjatë që të sigurojë se Irani nuk do të pajiset me armë bërthamore. Sipas tij, Uashingtoni nuk synon një marrëveshje të përkohshme, por një zgjidhje që ta mbyllë përfundimisht këtë çështje.
Trump i ka cilësuar negociatat si të vështira dhe zyrtarët iranianë i ka përshkruar si “shumë të vështirë”, duke sinjalizuar se diferencat mes dy palëve mbeten të thella.
Pavarësisht përplasjes së qëndrimeve, fakti që kontaktet diplomatike po vijojnë tregon se ende ekziston një përpjekje për të gjetur një rrugëdalje nga konflikti.
Doha synon fillimisht rikthimin e Shteteve të Bashkuara dhe Iranit në tryezën e bisedimeve, pa kërkuar që palët të arrijnë menjëherë një marrëveshje përfundimtare.
Çështja më e vështirë mbetet përplasja mes kërkesës amerikane për një zgjidhje të qëndrueshme lidhur me programin bërthamor dhe kërkesës iraniane për heqjen e sanksioneve dhe të bllokadës detare.
Ndërsa Uashingtoni vazhdon të mbajë në fuqi opsionin e ndërhyrjes ushtarake, Katari po përpiqet të parandalojë një valë të re përshkallëzimi dhe të krijojë hapësirë që konflikti të përfundojë përmes diplomacisë.