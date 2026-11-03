Sejdiu për rastin e Diana Kastratit: Mbi 15 vjet pritje për drejtësi, familja meriton një përfundim dinjitoz

Avokati Korab Sejdiu ka reaguar pasi Prokuroria ngriti aktakuzë ndaj të dyshuarit për vrasjen e Diana Kastratit, ngjarje e ndodhur më shumë se 15 vjet më parë.
Në një postim në Facebook, ai e cilësoi aktakuzën si një hap të rëndësishëm drejt drejtësisë. Megjithatë, Sejdiu shprehu shqetësim se, edhe pas gjithë kësaj kohe, procedura do të zhvillohet në mungesë të të akuzuarit.
Të lidhura
None found
Sejdiu kujtoi se e ka përfaqësuar ligjërisht familjen Kastrati në çështjen e saj para Gjykatës Kushtetuese, ku, ndër të tjera, ishte konstatuar shkelje e së drejtës për jetë. Sipas tij, familja ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme për të kërkuar drejtësi, dinjitet dhe përgjegjësi nga institucionet.
Postimi i plotë:
Rasti i Diana Kastratit: 15 vjet në pritje të drejtësisë
Kanë kaluar më shumë se 15 vjet nga vrasja tragjike e Diana Kastratit. Prokuroria ka ngritur më në fund aktakuzë ndaj të dyshuarit për vrasjen e saj, por kjo është bërë në mungesë të tij.
E kam përfaqësuar familjen Kastrati në përballjen e saj ligjore para Gjykatës Kushtetuese. Aty, ndër të tjera, u konstatua shkelja e së drejtës për jetë. Gjatë asaj përballjeje kam parë nga afër sa shumë është përpjekur kjo familje për drejtësi, dinjitet dhe përgjegjësi institucionale.
Për familjen Kastrati, kjo ngjarje vazhdon të jetë një plagë e hapur. Aktakuza përbën një hap të rëndësishëm, por zhvillimi i procedurës në mungesë të të akuzuarit, edhe pas 15 vjetësh, ngre pyetjen nëse institucionet tona kanë bërë gjithçka që mundeshin për ta sjellë atë para drejtësisë.
As drejtësia që vjen me vonesë nuk mund ta kthejë Dianën. Megjithatë, familja e saj meriton të paktën një proces të plotë e efektiv dhe një mbyllje dinjitoze të kësaj beteje të gjatë.
Nuk duhet të harrohet Diana, dhimbja e familjes së saj apo përgjegjësia që kanë institucionet për mbrojtjen e jetës.