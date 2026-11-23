Një grevë mbarëkombëtare ka goditur Belgjikën, duke ndërprerë një pjesë të konsiderueshme të transportit dhe shërbimeve publike. Protesta zhvillohet kundër masave shtrënguese të qeverisë federale.
Ndërprerjet kanë prekur edhe trenat, autobusët, shkollat dhe shërbime të tjera publike, krahas transportit ajror. Qindra fluturime dhe trena janë anuluar, ndërsa aeroportet kryesore kanë kufizuar veprimtarinë.
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Kontrollori i trafikut ajror Skeyes njoftoi se nuk mund të garantonte shërbimet e zakonshme në aeroportet belge, duke çuar në ndalimin e trafikut ajror në mbarë vendin gjatë grevës së së hënës. Aeroporti i Brukselit njoftoi se të gjitha fluturimet hyrëse dhe dalëse do të anuloheshin nga ora 07:00 deri në 21:00, sipas orës lokale.
Aktiviteti u ndërpre gjithashtu në aeroportin e Charleroi-t, që shërben kryesisht për linjat ajrore me kosto të ulët, mes tyre Ryanair. Sipas Bordit të Përfaqësuesve të Linjave Ajrore në Belgjikë, që përfaqëson rreth 25 transportues, kjo është greva e 11-të që prek hapësirën ajrore belge në po aq muaj.
Sindikatat kanë thirrur protestat kundër politikave ekonomike të qeverisë së kryeministrit Bart De Wever. Qeveria synon të kursejë rreth 10 miliardë euro gjatë viteve të ardhshme, me qëllim uljen e deficitit buxhetor.
Plani i kursimeve ka shkaktuar mosmarrëveshje brenda koalicionit qeverisës dhe ka shtuar pasigurinë për të ardhmen e kabinetit. De Wever më herët i ka paraqitur dorëheqjen Mbretit Philippe, por monarku nuk e pranoi, duke i lënë kryeministrit më shumë kohë për të kapërcyer ngërçin politik.
Pas dështimit të një raundi tjetër bisedimesh për buxhetin, De Wever caktoi 31 dhjetorin si afat për arritjen e një marrëveshjeje mbi buxhetin e vitit të ardhshëm. Zyra e kryeministrit ka paralajmëruar se, nëse marrëveshja nuk arrihet deri në fund të vitit, qeveria mund të paralizohet dhe të pushojë së funksionuari.
Masat në shqyrtim përfshijnë uljen e shpenzimeve publike, veçanërisht në shëndetësi, dhe rritjen e TVSH-së. Sindikatat, nga ana tjetër, kërkojnë që edhe personat me të ardhura të larta të mbajnë një pjesë të barrës financiare, nëpërmjet rritjes së taksave për ta.
Pakënaqësia për shtrenjtimin e jetesës po rritet dhe Belgjika po përballet me protesta të përsëritura. Tensione të ngjashme sociale dhe ekonomike po shfaqen edhe në vende të tjera evropiane.