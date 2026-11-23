Pas orgazmës, disa gra zgjedhin të pushojnë, të qëndrojnë pranë partnerit në përqafim ose të flenë. Një studim paraprak tregon se dëshira për të vijuar aktivitetin seksual mund të zbehet për një kohë të shkurtër, edhe kur gruaja ka përjetuar orgazëm.
Fakti që disa gra mund të përjetojnë disa orgazma njëra pas tjetrës ka krijuar përshtypjen se ato nuk kanë nevojë për pauzë pas kulmit. Studiues nga India hetuan nëse gratë mund të kalojnë edhe ato një «periudhë refraktare», siç njihet në mjekësinë seksuale intervali pas orgazmës kur dëshira dhe përgjigjja ndaj stimulimit mund të ulen.
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Studimi përfshiu 117 gra të rritura, seksualisht aktive dhe në marrëdhënie të qëndrueshme. Pjesëmarrëset plotësuan një pyetësor të standardizuar mbi funksionin seksual, si dhe mbajtën ditarë për përvojat e tyre seksuale, orgazmën dhe gjendjen pas saj. Rezultatet u publikuan në formën e një abstrakti konference, në një suplement të revistës The Journal of Sexual Medicine.
Çfarë zbuluan ditarët?
Në grupin e shqyrtuar, gratë thanë se nuk kishin dëshirë të vazhdonin aktivitetin seksual pas 94,2 për qind të episodeve kur kishin përjetuar orgazëm. Pauzat e raportuara zgjatën nga 30 minuta deri në 21 orë.
Arsyet nuk ishin të njëjta për të gjitha. Disa pjesëmarrëse ndiheshin të plotësuara nga ana seksuale ose emocionale, ndërsa të tjera ishin aq të lodhura sa preferonin të pushonin, të përqafoheshin apo të flinin. Ndërkohë, ato që thanë se kishin arritur kulmin e kënaqësisë pa orgazëm vunë re se ndjesia mund të intensifikohej nëse aktiviteti seksual vazhdonte.
Rezultatet lënë të kuptohet se dëshira për të pushuar pas orgazmës mund të jetë pjesë e përvojës së disa grave. Megjithatë, studimi ishte eksplorues dhe u bazua në raportimet e vetë pjesëmarrëseve. Nevojiten kërkime të tjera për të kuptuar sa i shpeshtë është fenomeni dhe nëse lidhet me një mekanizëm fiziologjik të ngjashëm me periudhën refraktare te burrat.