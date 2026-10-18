Protesta zhvendoset te Zogu i Zi, protestuesit u vënë flakën kazanëve të mbeturinave

Protesta zhvendoset te Zogu i Zi, protestuesit u vënë flakën kazanëve të mbeturinave

Tubimi i qytetarëve nuk është kufizuar vetëm në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, por është shtrirë edhe në zona të tjera të kryeqytetit.

Një pjesë e protestuesve është zhvendosur në zonën e Zogut të Zi, pranë Stacionit të Trenit, ku situata është tensionuar.

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Forcat e policisë kanë ndjekur protestuesit, ndërsa të rinjtë kanë djegur kazanët e mbeturinave.

Në terren kanë mbërritur edhe autobotët e ujit, të cilët po përpiqen të shpërndajnë protestuesit.

Policia dhe protestuesit vijojnë të përballen me njëri-tjetrin, ndërsa përplasjet vazhdojnë në rrugët e kryeqytetit.


Shtuar 18.10.2026 16:51

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