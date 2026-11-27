Sezoni i ri i Big Brother VIP është shumë afër nisjes, ndërsa kurioziteti i publikut për emrat që do të jenë pjesë e panelit të opinionistëve sa vjen e shtohet.
Një nga emrat që do të jetë përsëri këtë vit opinioniste është Monika Kryemadhi. Ka qenë vetë ajo që e ka konfirmuar lajmin gjatë një interviste këtë të premte në emisionin “Shqipëria Live”, ku zbuloi gjithashtu se ka firmosur kontratën.
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Gjithashtu ajo gjatë emisionit është shprehur se është e kënaqur për këtë eksperiencë, pavarësisht impenjimit që kërkon, ndërsa vlerësoi edhe stafin me të cilin do të bashkëpunojë.
“Unë them që dëshirë kam të jem, sepse kam kaluar shumë mirë… Sot më thirrën për të firmosur kontratën dhe je e para që po e bëj këtë njoftim. Jam shumë e kënaqur, pavarësisht se kërkon impenjim, por është një staf shumë i mirë dhe është gjithashtu një lloj privilegji për mua. E kam shijuar si eksperiencë dhe mendoj se ndaj edhe njerëzit më kanë pasur qejf. Të mos harrojmë që edhe ambienti me të cilin punon të jep komoditet”, u shpreh ajo, ndër të tjera.