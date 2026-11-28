Tensionet gjatë protestës kombëtare janë zhvendosur edhe te Ministria e Mjedisit. Një grup protestuesish është drejtuar drejt godinës, ku kanë hapur derën e hyrjes dhe kanë hedhur molotov në ambientet pranë saj.
Menjëherë pas kësaj, autoboti i policisë është afruar në zonë dhe ka përdorur ujë me presion për të shpërndarë protestuesit dhe për t’i larguar nga godina.
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Përplasjet vijnë në vijim të tensioneve të regjistruara në disa pika të kryeqytetit, ku policia ka përdorur gaz lotsjellës dhe autobotë me ujë, ndërsa protestuesit janë kundërpërgjigjur me molotovë.