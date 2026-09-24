Parlamenti miraton dërgimin e trupave shqiptare në Gaza, kryetari Peleshi mbyll seancën para kohe

Seanca plenare e kësaj të mërkure, u zhvillua me ritme të shpejta dhe tensione të larta. Pas rikthimit të deputetëve në sallë, kreu i Kuvendit, Niko Peleshi, udhëzoi kalimin e menjëhershëm në procedurën e votimit, pa hapur debat.
Të githa projektligjet në rend dite morën dritën jeshile nga maxhoranca. Mes tyre, vendim marrës ishte dhe ai për angazhimin e Forcave tona të Armatosura në misionin paqeruajtës ndërkombëtar që po zhvillohet në Gaza.
Të lidhura
None found
Parlamenti dha gjithashtu miratimin për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin “Për marrjen në kontroll të shoqërive me ofertë publike”, duke i dhënë fuqi ligjore këtij dokumenti të ri. Menjëherë pas përfundimit të këtij procesi, seanca u deklarua e mbyllur, në një atmosferë të ngarkuar me protesta dhe potere nga ana e opozitës.