Parlamenti miraton dërgimin e trupave shqiptare në Gaza, kryetari Peleshi mbyll seancën para kohe

Seanca plenare e kësaj të mërkure, u zhvillua me ritme të shpejta dhe tensione të larta. Pas rikthimit të deputetëve në sallë, kreu i Kuvendit, Niko Peleshi, udhëzoi kalimin e menjëhershëm në procedurën e votimit, pa hapur debat.

Të githa projektligjet në rend dite morën dritën jeshile nga maxhoranca. Mes tyre, vendim marrës ishte dhe ai për angazhimin e Forcave tona të Armatosura në misionin paqeruajtës ndërkombëtar që po zhvillohet në Gaza.

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Parlamenti dha gjithashtu miratimin për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin “Për marrjen në kontroll të shoqërive me ofertë publike”, duke i dhënë fuqi ligjore këtij dokumenti të ri. Menjëherë pas përfundimit të këtij procesi, seanca u deklarua e mbyllur, në një atmosferë të ngarkuar me protesta dhe potere nga ana e opozitës.


Shtuar 24.09.2026 13:48

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