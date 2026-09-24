Begaj thërret në takim ministrin e Brendshëm, kreun e Policisë dhe drejtuesin e SHISH-it

Këtë të enjte, Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, ka zhvilluar një takim me drejtuesit kryesorë të institucioneve të rendit dhe sigurisë kombëtare.

Kreu i Shtetit, thirri Ministrin e Brendshëm, Ervin Demo, së bashku me Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, Skënder Hita, si dhe Drejtorin e komanduar të SHISH-it, Elvis Lila.

Të lidhura

None found

Presidenti Begaj u informua dhe diskutoi me ta për çështje të aktualitetit.

Ky takim, vjen në një moment të rëndë për institucionet e sigurisë në vend, pasi SPAK ka kërkuar arrestimin e drejtueses së SHISH-it, e dyshuar për bashkëpunim dhe favorizim të eksponentëve të krimit të organizuar.

Në të njëjtën kohë, me urdhër të Prokurorisë së Posaçme, është kontrolluar edhe banesa e ish-Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit, në kuadër të të njëjtave dyshime për lidhje dhe bashkëpunim me krimin e organizuar.

Hetimi i SPAK ka ngritur pikëpyetje të forta mbi depërtimin e interesave kriminale në nivelet më të larta të institucioneve që kanë për detyrë të garantojnë rendin dhe sigurinë kombëtare.

Pikërisht në këtë klimë, duket se Presidenti Begaj ka kërkuar informacion nga drejtuesit e rinj të Ministrisë së Brendshme, Policisë së Shtetit dhe SHISH-it mbi situatën dhe funksionimin e institucioneve pas zhvillimeve të fundit.


Shtuar 24.09.2026 12:47

Tags: , , , ,
Mbërrin në Shqipëri ambasadori i ri i SHBA, Eric Wendt i dorëzon nesër letrat kredenciale Presidentit Begaj

Mbërrin në Shqipëri ambasadori i ri i SHBA, Eric Wendt i dorëzon nesër letrat kredenciale Presidentit Begaj
Këshilli Bashkiak i Tiranës fton Erion Veliajn në mbledhje, kërkesë SPAK-ut dhe Burgjeve për pjesëmarrjen

Këshilli Bashkiak i Tiranës fton Erion Veliajn në mbledhje, kërkesë SPAK-ut dhe Burgjeve për pjesëmarrjen
Bardhi kërkon llogari nga Begaj për dekretimin e Vlora Hysenit: Shqiptarët nuk kanë nevojë për spektakël institucional

Bardhi kërkon llogari nga Begaj për dekretimin e Vlora Hysenit: Shqiptarët nuk kanë nevojë për spektakël institucional
“Bleona është gjallë”/ Mbesa e zhdukur prej 16 vitesh, flet gjyshi Zenel Mata: Dyshoj gjithmonë te familja e Vlorës! Atë ditë kaloi një makinë me dy gra të mbuluara…

“Bleona është gjallë”/ Mbesa e zhdukur prej 16 vitesh, flet gjyshi Zenel Mata: Dyshoj gjithmonë te familja e Vlorës! Atë ditë kaloi një makinë me dy gra të mbuluara…
Aksident në autostradën Rrogozhinë-Lushnje/ Lëndohet çifti i bashkëshortëve, drejtuesi i mjetit dërgohet me urgjencë në spitalin e Traumës

Aksident në autostradën Rrogozhinë-Lushnje/ Lëndohet çifti i bashkëshortëve, drejtuesi i mjetit dërgohet me urgjencë në spitalin e Traumës
Rama nga New Yorku në takimin e Këshillit Europian të Korporatave: Paqja, parakusht politik për zhvillimin ekonomik

Rama nga New Yorku në takimin e Këshillit Europian të Korporatave: Paqja, parakusht politik për zhvillimin ekonomik
Plagosja e të riut në Lezhë/ Kamerat e sigurisë zbardhin konfliktin! Autorët u larguan me makinë, babë e bir në kërkim (EMRAT)

Plagosja e të riut në Lezhë/ Kamerat e sigurisë zbardhin konfliktin! Autorët u larguan me makinë, babë e bir në kërkim (EMRAT)
Çfarë po ndodh me monedhat e huaja? Ja sa shitet dhe blihet euro dhe dollari për ditën e sotme

Çfarë po ndodh me monedhat e huaja? Ja sa shitet dhe blihet euro dhe dollari për ditën e sotme
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibommarsbahisjojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişjojobetsekabetcasibom güncel girişcasibom güncel girişcasibom girişcasibom girişcasibomcasibomcasibomholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet