Një person humb ndjenjat gjatë protestës, qytetarët i ofrojnë ndihmën e parë

Gjatë protestës së paradites së sotme, janë shënuar përplasje të herëpashershme mes qytetarëve dhe forcave të policisë. Pas përfundimit të marshimit, një person i moshuar ka humbur ndjenjat, dhe pjesëmarrësit e tjerë i kanë ofruar menjëherë ndihmën e parë.
Dyshohet se gjendja e tij e keqësuar mund të jetë pasojë e tensioneve të krijuara me policinë, si dhe e moshës së tij të shtyrë. Ende nuk ka informacion nëse ai vuan nga ndonjë sëmundje kronike apo problem tjetër shëndetësor.
Të lidhura
None found
Ndërkohë, është lajmëruar pa vonesë ambulanca, për t’i dhënë një ndihmë më të specializuar mjekësore.