Një person humb ndjenjat gjatë protestës, qytetarët i ofrojnë ndihmën e parë

Gjatë protestës së paradites së sotme, janë shënuar përplasje të herëpashershme mes qytetarëve dhe forcave të policisë. Pas përfundimit të marshimit, një person i moshuar ka humbur ndjenjat, dhe pjesëmarrësit e tjerë i kanë ofruar menjëherë ndihmën e parë.

Dyshohet se gjendja e tij e keqësuar mund të jetë pasojë e tensioneve të krijuara me policinë, si dhe e moshës së tij të shtyrë. Ende nuk ka informacion nëse ai vuan nga ndonjë sëmundje kronike apo problem tjetër shëndetësor.

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Ndërkohë, është lajmëruar pa vonesë ambulanca, për t’i dhënë një ndihmë më të specializuar mjekësore.


Shtuar 24.09.2026 12:50

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