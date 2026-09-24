Haxhiu e shtyn për nesër komentin mbi vendimin e Kushtetueses, sot fokusohet te nderimi i heroit Bunjaku

Në një paraqitje në Banjskë, ku po përkujtohej dëshmori Afrim Bunjaku, kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, refuzoi të japë një vlerësim të menjëhershëm lidhur me aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese. Ky vendim ka konstatuar vonesat në formimin e legjislaturës së sapozgjedhur dhe mungesën e plotësimit të strukturës drejtuese të saj.
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Ajo sqaroi se qëndrimi i saj mbi këtë çështje do të bëhet publik të premten, pas seancës së kryesisë së re. Duke iu drejtuar gazetarëve, Haxhiu theksoi se e nesërmja do të jetë momenti i duhur për diskutime mediatike, ndërsa e sotmja i kushtohet tërësisht homazheve për heroin.
“Ju ftoj në Kuvendin e Kosovës nesër, pas përfundimit të mbledhjes së kryesisë, për të biseduar për këto tema”, u shpreh ajo, duke nënvizuar nevojën për të respektuar figurën e Afrim Bunjakut gjatë kësaj dite përkujtimore.