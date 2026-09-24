Goditje e Laçit në merkato, kurbinasit sjellin sulmuesin nga Premier League libaneze

Kevin Trad është zyrtarisht lojtari më i ri i Laçit. Klubi kurbinas e bëri të ditur afrimin e sulmuesit përmes një njoftimi në rrjetet e tij sociale.
Bardhezinjtë kanë siguruar shërbimet e një talenti 19-vjeçar me origjinë libaneze, i cili gjatë karrierës së tij ka luajtur vetëm për Sagesse SC në Premier League-n libaneze. Në këtë kampionat, ai regjistroi 19 paraqitje dhe shënoi 5 gola.
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Me këtë operacion, ekipi i drejtuar nga Qatip Osmani fuqizon ndjeshëm repartin e avancuar në prag të rifillimit të Superiores. Trad pritet të kthehet në një pasuri të vyer për bardhezinjtë në ndeshjet e ardhshme.