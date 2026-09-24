Bylykbashi për çështjen Hyseni-Agasi: Kuvendi të shpërndahet, zgjedhje me qeveri teknike

Deputeti i Partisë Demokratike, Oerd Bylykbashi, ka reaguar ndaj zhvillimeve të fundit që përfshijnë ish-drejtuesen e Shërbimit Informativ të Shtetit, Vlora Hyseni, dhe dyshimet për favorizim e ndihmë ndaj Ergys Agasit.

Ai kërkoi që Kuvendi të shpërndahet vetë dhe t’u hapë rrugë zgjedhjeve të reja, duke argumentuar se vendi duhet të kalojë në një qeveri teknike.

Të lidhura

None found

Sipas tij, legjislativi duhet t’i lërë vend votimit të qytetarëve me një ekzekutiv teknik, sepse njerëzit nuk duhet ta mbajnë më këtë turp.

Deklarata e deputetit demokrat vjen në një moment kur çështja Hyseni-Agasi ka shkaktuar reagime të forta në politikë.


Shtuar 24.09.2026 13:18

Tags: , , , , , , ,
Mbërrin në Shqipëri ambasadori i ri i SHBA, Eric Wendt i dorëzon nesër letrat kredenciale Presidentit Begaj

Mbërrin në Shqipëri ambasadori i ri i SHBA, Eric Wendt i dorëzon nesër letrat kredenciale Presidentit Begaj
Këshilli Bashkiak i Tiranës fton Erion Veliajn në mbledhje, kërkesë SPAK-ut dhe Burgjeve për pjesëmarrjen

Këshilli Bashkiak i Tiranës fton Erion Veliajn në mbledhje, kërkesë SPAK-ut dhe Burgjeve për pjesëmarrjen
Bardhi kërkon llogari nga Begaj për dekretimin e Vlora Hysenit: Shqiptarët nuk kanë nevojë për spektakël institucional

Bardhi kërkon llogari nga Begaj për dekretimin e Vlora Hysenit: Shqiptarët nuk kanë nevojë për spektakël institucional
“Bleona është gjallë”/ Mbesa e zhdukur prej 16 vitesh, flet gjyshi Zenel Mata: Dyshoj gjithmonë te familja e Vlorës! Atë ditë kaloi një makinë me dy gra të mbuluara…

“Bleona është gjallë”/ Mbesa e zhdukur prej 16 vitesh, flet gjyshi Zenel Mata: Dyshoj gjithmonë te familja e Vlorës! Atë ditë kaloi një makinë me dy gra të mbuluara…
Aksident në autostradën Rrogozhinë-Lushnje/ Lëndohet çifti i bashkëshortëve, drejtuesi i mjetit dërgohet me urgjencë në spitalin e Traumës

Aksident në autostradën Rrogozhinë-Lushnje/ Lëndohet çifti i bashkëshortëve, drejtuesi i mjetit dërgohet me urgjencë në spitalin e Traumës
Rama nga New Yorku në takimin e Këshillit Europian të Korporatave: Paqja, parakusht politik për zhvillimin ekonomik

Rama nga New Yorku në takimin e Këshillit Europian të Korporatave: Paqja, parakusht politik për zhvillimin ekonomik
Plagosja e të riut në Lezhë/ Kamerat e sigurisë zbardhin konfliktin! Autorët u larguan me makinë, babë e bir në kërkim (EMRAT)

Plagosja e të riut në Lezhë/ Kamerat e sigurisë zbardhin konfliktin! Autorët u larguan me makinë, babë e bir në kërkim (EMRAT)
Çfarë po ndodh me monedhat e huaja? Ja sa shitet dhe blihet euro dhe dollari për ditën e sotme

Çfarë po ndodh me monedhat e huaja? Ja sa shitet dhe blihet euro dhe dollari për ditën e sotme
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibommarsbahisjojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişjojobetsekabetcasibom güncel girişcasibom güncel girişcasibom girişcasibom girişcasibomcasibomcasibomholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet