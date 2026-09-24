Bylykbashi për çështjen Hyseni-Agasi: Kuvendi të shpërndahet, zgjedhje me qeveri teknike

Deputeti i Partisë Demokratike, Oerd Bylykbashi, ka reaguar ndaj zhvillimeve të fundit që përfshijnë ish-drejtuesen e Shërbimit Informativ të Shtetit, Vlora Hyseni, dhe dyshimet për favorizim e ndihmë ndaj Ergys Agasit.
Ai kërkoi që Kuvendi të shpërndahet vetë dhe t’u hapë rrugë zgjedhjeve të reja, duke argumentuar se vendi duhet të kalojë në një qeveri teknike.
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Sipas tij, legjislativi duhet t’i lërë vend votimit të qytetarëve me një ekzekutiv teknik, sepse njerëzit nuk duhet ta mbajnë më këtë turp.
Deklarata e deputetit demokrat vjen në një moment kur çështja Hyseni-Agasi ka shkaktuar reagime të forta në politikë.