Në përkujtim të heroit Afrim Bunjaku, Hoxha: Policia ka kapacitete shumë më të mëdha se në Banjskë

Në shënimin e tre vjetorit të sulmit të armatosur në Banjskë, ku humbi jetën rreshteri i Policisë së Kosovës, Afrim Bunjaku, drejtori Gazmend Hoxha theksoi se forcat e rendit tani posedojnë aftësi shumë më të mëdha krahasuar me periudhën e asaj ngjarjeje.

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Ai nënvizoi se efektivët e policisë shfaqin një trimëri të jashtëzakonshme dhe janë të përgatitur të sakrifikojnë jetën për vendin dhe detyrën. Sipas tij, ky fakt dëshmon përkushtimin e thellë të tyre.

“Kjo tregon se Policia e Kosovës zotëron një guxim të rrallë. Të rinjtë dhe të rejat tanë janë të gatshëm të flijojnë jetën për atdheun dhe përballjen me detyrat që na presin. Njëkohësisht, Policia e Kosovës ju siguron se tani disponon kapacitete shumë më të mëdha krahasuar me atë periudhë. Kemi stërvitje, motivim dhe një moral shumë të lartë para nesh,” u shpreh Hoxha.

Drejtori shtoi se çdo komb që e lë pas dore historinë dhe heronjtë e tij është i destinuar për të dështuar.

“Kosova, Policia e Kosovës dhe institucionet e saj nuk i harrojnë heronjtë. Prandaj sot po vendosim obeliskun për heroin tonë Afrim Bunjaku, në mënyrë që brezat e ardhshëm ta kujtojnë. Po ashtu, duhet të përcillet mesazhi se Policia e Kosovës, shteti ynë, nuk është kundër askujt, as kundër ndonjë grupi etnik që banon në Kosovë. Ne jemi këtu për të garantuar rend dhe siguri për të gjithë. Besojmë se dalëngadalë do të fitojmë besimin e çdo qytetari edhe në këtë pjesë të Kosovës,” përfundoi Gazmend Hoxha.


Shtuar 24.09.2026 13:38

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