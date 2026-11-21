Protesta e zhvilluar të shtunën kundër qeverisë u karakterizua nga momente tensioni dhe përplasjesh ndërmjet pjesëmarrësve dhe forcave policore.
Përtej këtyre episodeve, pati edhe çaste që tërhoqën vëmendjen e të pranishmëve. Në murin përballë ndërtesës së Kryeministrisë u shkrua një mesazh i qartë: “Dorëheqje më 28 nëntor”.
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Demonstruesit kanë paralajmëruar një tubim të fuqishëm për datën 28 nëntor, ku do të kërkojnë dorëheqjen e kreut të ekzekutivit.
Po ashtu, qytetarët brenda Shqipërisë dhe anëtarët e diasporës kanë bërë thirrje për një protestë të madhe në 28 nëntor.