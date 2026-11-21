Shumica e fluturimeve të planifikuara në Aeroportin e Brukselit pritet të anulohen ditën e hënë, për shkak të një greve kombëtare në Belgjikë, ku do të marrin pjesë edhe punonjës të kontrollit të trafikut ajror.
Lajmi është bërë i ditur nga administrata e Aeroportit të Brukselit, e cila ka paralajmëruar për ndërprerje të konsiderueshme të operacioneve gjatë kësaj dite. Sipas njoftimit zyrtar, greva do të ndikojë drejtpërdrejt në funksionimin normal të aeroportit, duke detyruar anulimin e pjesës më të madhe të fluturimeve të programuara.
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Përveç transportit ajror, do të ketë probleme edhe në transportin publik drejt dhe nga aeroporti, çka pritet të vështirësojë lëvizjen e udhëtarëve. Autoritetet e aeroportit u kanë bërë thirrje pasagjerëve të kontrollojnë paraprakisht statusin e fluturimeve të tyre dhe të kontaktojnë kompanitë ajrore për informacion mbi ndryshimet e mundshme në oraret e udhëtimit. Greva kombëtare në Belgjikë pritet të shkaktojë ndërprerje në disa sektorë, ndërsa transporti ajror dhe ai publik do të jenë ndër shërbimet më të prekura.