Hailey Bieber, modelja amerikane ka rrëfyer periudhën e më të errët që kaloi gjatë përplasjes së përfolur me këngëtaren Selena Gomez.
Në një deklaratë të publikuar së fundmi, Hailey tregoi se përjetoi sulme dhe komente të rënda në rrjetet sociale, deri në mesazhe që e nxisnin të vriste veten.
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Rrëfimi i saj rikthen në vëmendje presionin dhe bullizmin online me të cilin përballen personazhet e njohur, veçanërisht kur përfshihen në polemika që marrin përmasa globale.
Modelja ka folur edhe më parë për ndikimin që komentet negative kanë pasur në jetën e saj, duke kërkuar më shumë mirëk