Komisioni i MSH-së: S’ka prova për gabim në trajtimin mjekësor të lehonës

Ministria e Shëndetësisë njoftoi se grupi i ekspertëve i ngarkuar për mbikëqyrjen profesionale ka përfunduar hetimin mbi rastin e lehonës nga Strumica. Sipas raportit, në mënyrë unanime u arrit në përfundimin se gjendja e saj neurologjike nuk ka lidhje me anestezinë spinale të kryer gjatë lindjes apo me ndonjë shkelje të protokolleve në institucionet ku ajo u kujdes.

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Trupa hetimore u krijua më 19 gusht 2026 me rekomandim të Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, për të bërë një vlerësim të pavarur të veprimeve të stafit mjekësor në Spitalin e Përgjithshëm të Strumicës, Spitalin Klinik të Shtipit dhe Klinikën Universitare të Neurologjisë në Shkup. Panelin e përbënin pesë specialistë të profileve të ndryshme, mes tyre dy të huaj: dr. Igor Samarxhijski, gjinekolog-obstetër nga Klinika Universitare e Gjinekologjisë dhe Obstetrikës në Shkup, i cili drejtoi komisionin; dr. Goran Rondoviq, anesteziolog nga Akademia Mjekësore Ushtarake në Beograd; dr. Dejan Georgiev, neurolog nga Qendra Klinike Universitare në Lubjanë; dr. Miçun Miçunoviq, neurokirurg nga Spitali Special “Shën Erazmo” në Ohër; dhe dr. Dejan Daskallov, radiolog nga Instituti Universitar i Radiologjisë në Shkup.

Ekspertët analizuan tërësinë e dokumentacionit klinik nga tri spitalet, imazhet e rezonancës magnetike dhe shpjegimet plotësuese të kërkuara. Secili anëtar dha opinionin e vet për fushën përkatëse dhe konkluzionet përfundimtare u miratuan me pajtim të plotë.

Sipas të dhënave të Komisionit, ndjekja e shtatzënisë, dërgimi në Spitalin Klinik të Shtipit, lindja cezariane, procedura anestetike dhe monitorimi pas operacionit u zbatuan në përputhje me rregullat aktuale dhe praktikat më të mira mjekësore. Anestezia spinale u krye në pjesën lumbale të shtyllës kurrizore, me preparat dhe dozë standarde, ndërsa lezioni në palcë u identifikua në një zonë shumë më sipër, në segmentin torakal. Ecuria pas operacionit ishte normale dhe gruaja doli nga spitali pa shfaqur asnjë shenjë neurologjike, të cilat u shfaqën vetëm pas disa ditësh.

Komisioni vlerëson se shkaku më i mundshëm është një hemorragji spontane e shkaktuar nga një keqformim i rrallë vaskular në palcën kurrizore, i cili nuk mund të zbulohet me anë të angiografisë. Shkaku përfundimtar mbetet ende i pasaktësuar, sqaron MSH-ja.

Ministria e Shëndetësisë bën të ditur se ekspertët rekomandojnë vazhdimin e diagnostifikimit për të përcaktuar shkakun përfundimtar sapo gjendja shëndetësore e pacientes ta lejojë, si dhe vijimin e rehabilitimit me kontroll të rregullt neurologjik.

Ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski, theksoi se në një situatë kur një nënë e re përjeton pasoja të rënda pas lindjes, detyrimi është t’i ofrohet asaj, familjes dhe publikut një shpjegim i prerë dhe i bazuar në fakte. Ai shtoi se pikërisht për këtë u mblodh një komision me profesionistë vendorë dhe ndërkombëtarë, vlerësimet e të cilëve janë unanime: nuk pati asnjë gabim nga ana e mjekëve. Megjithatë, ai nënvizoi se kjo nuk e lehtëson aspak barrën që po mban ajo dhe siguroi që Ministria do të vijojë t’i ofrojë të gjithë ndihmën e duhur në mjekim dhe rimëkëmbje.

Nga MSH-ja konfirmojnë se Raporti i është dorëzuar ministrit dhe se përfundimet iu komunikuan pacientes dhe familjes së saj, si dhe spitaleve të përfshira. Duke respektuar privatësinë dhe konfidencialitetin e të dhënave shëndetësore të gruas, dokumenti i plotë nuk do të bëhet publik.


Shtuar 24.09.2026 14:03

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