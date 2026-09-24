Uashingtoni dhe Pekini shtyjnë pezullimin e tarifave deri në 10 janar, vijojnë bisedimet ekonomike

Zyrtarët amerikanë dhe kinezë kanë vendosur të shtyjnë afatin e armëpushimit tregtar me dy muaj të tjerë, duke e çuar përfundimin e marrëveshjes aktuale në 10 janar.
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Scott Bessant, Sekretari i Thesarit i Shteteve të Bashkuara, konfirmoi lajmin duke theksuar se ky vendim krijon hapësirën e nevojshme që të dyja vendet të thellojnë dialogun dhe të eksplorojnë mundësi të reja bashkëpunimi ekonomik.
Më parë, marrëveshja që ndaloi përshkallëzimin e konfliktit tregtar ishte planifikuar të mbyllej më 10 nëntor. Tani, palët kanë zgjedhur të shmangin çdo veprim të ri ndëshkues, teksa vazhdojnë takimet negociuese.
Në një intervistë për Fox News, Bessant deklaroi: “Sot ramë dakord ta zgjasim periudhën e qetësimit të tensioneve ekonomike, e cila do të përfundonte më 10 nëntor, për të na dhënë kohë të shqyrtojmë hapat e ardhshëm në planin ekonomik.”
Ky njoftim erdhi në një moment të rëndësishëm diplomatik, teksa Presidenti Donald Trump priti homologun e tij kinez Xi Jinping në Shtabin e Përbashkët të Ushtrisë pranë Uashingtonit, gjatë vizitës zyrtare të liderit të Pekinit.
Në axhendën e takimit mes dy presidentëve përfshihen çështje kyçe si marrëdhëniet tregtare, tarifat doganore, rezervat e lëndëve të para strategjike dhe gara teknologjike midis dy fuqive më të mëdha ekonomike të globit.