Henry befason me qëndrimin për Zidane: “Nuk është problemi im

Qëndrimi i Thierry Henry ndaj vendimit që Zinedine Zidane të marrë drejtimin e Francës ka ngjallur diskutime.

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Ish-sulmuesi francez nuk pranoi të jepte asnjë koment për ish-shokun e tij nga gjenerata e artë, i cili tani udhëheq kombëtaren, duke shtuar dyshimet se ai mund të mos e mbështesë vendimin e Federatës Franceze të Futbollit.

Gjatë një interviste për gazetën spanjolle AS, Henry u pyet për pasardhjen e Didier Deschamps nga Zidane, por nuk deshi të analizonte fillimin e kësaj periudhe.

“Nuk është problemi im dhe i uroj gjithë të mirat”, tha shkurt Henry.

Ish-ylli i Arsenalit nuk shtoi asgjë më tej dhe shmangu çdo detaj rreth etapës së re të ekipit kombëtar.

Kjo qasje ishte krejt ndryshe nga përgjigjet e hollësishme që ai dha për pyetjet e tjera në intervistë, duke nxitur spekulime se ai mund të ketë një mospajtim me emërimin e Zidanes, me të cilin dikur ndante fushën te Franca.

Ndryshe, Franca e nis nesër (të premten) fazën e re nën drejtimin e Zidane me një vizitë në Turqi, në raundin e parë të Ligës A në Ligën e Kombeve.


Shtuar 24.09.2026 14:08

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