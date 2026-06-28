Vritet një ushtar izraelit në jug të Libanit, përshkallëzohen tensionet pak ditë pas marrëveshjes së re

Një ushtar izraelit ka humbur jetën në jug të Libanit pas një shkëmbimi zjarri me një person të armatosur të Hezbollahut, bëri të ditur ushtria izraelite.
Viktima u identifikua nga Forcat e Mbrojtjes së Izraelit (IDF) si kapiteni David Hazutt. Sipas ushtrisë, ai u ndesh me një luftëtar të Hezbollahut pasi kishte hyrë në një “strukturë të dyshimtë” pranë zonës Deir Seryan.
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Gjatë përleshjes, ushtari izraelit mbeti i vrarë, ndërsa një tjetër ushtar pësoi plagë të lehta. IDF deklaroi se kërkimet për gjetjen e personit të armatosur janë ende në vazhdim dhe se ushtria ka ndërmarrë sulme në atë zonë.
Ngjarja ndodh vetëm dy ditë pasi në Uashington u nënshkrua një marrëveshje e re kornizë, e konsideruar si një hap drejt një marrëveshjeje më të gjerë paqeje mes Izraelit dhe Libanit.
Sipas të dhënave të ushtrisë izraelite, që nga nisja e konfliktit katër muaj më parë, 38 ushtarë janë vrarë në jug të Libanit ose në veri të Izraelit.
Nga ana tjetër, agjencia shtetërore libaneze e lajmeve raportoi për sulme izraelite pranë Deir Seryan dhe Taybeh në jug të Libanit, si edhe për përdorimin e një municioni thërrmues pranë zonës Shebaa, afër kufirit mes dy vendeve.
Si pjesë e marrëveshjes së re, Izraeli ka pranuar të tërhiqet nga disa zona në jug të Libanit, ku ka kryer operacione kundër militantëve të Hezbollahut.