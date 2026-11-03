Trump synon kontribute më të larta nga NATO për armatimin e Ukrainës, negociatat rifillojnë më 10 dhe 11 nëntor

Aleatëve të NATO-s pritet t’u drejtohet një kërkesë nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump për të shtuar financimin e blerjes dhe dërgimit të armëve amerikane drejt Ukrainës. Sipas Bloomberg, nisma parashikohet të prezantohet në nëntor, me qëllim që vendet aleate të mbulojnë një pjesë më të madhe të kostos së mbështetjes ushtarake për Kievin.
Në raportimin e tij, Bloomberg u referohet burimeve që kanë dijeni për planet e administratës amerikane, sipas të cilave Uashingtoni kërkon angazhim më të madh financiar të anëtarëve të NATO-s në programin e furnizimit të Ukrainës me armatime. Reuters ka bërë të ditur se nuk ka arritur ta verifikojë në mënyrë të pavarur këtë informacion.
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Kjo përpjekje ndërmerret teksa raportet ndërmjet Uashingtonit dhe Kievit vazhdojnë të jenë të tensionuara. Paralelisht, po organizohet një tjetër raund bisedimesh ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, me Shtetet e Bashkuara si ndërmjetësuese, i planifikuar për më 10 dhe 11 nëntor në Abu Dhabi.
Rikthimin e delegacioneve të dy vendeve në negociata e njoftoi Steve Witkoff, i dërguari special i presidentit amerikan. Ai konfirmoi se takimet do të mbahen më 10 dhe 11 nëntor në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara Arabe.
Witkoff tha se në tryezë do të trajtohen garancitë për sigurinë pas luftës, mënyrat për të zbutur tensionet, çështjet me karakter humanitar dhe veprimet e ardhshme për të ecur drejt një marrëveshjeje paqeje.
Negociatorët e SHBA-së pritet që, përpara raundit në Abu Dhabi, të takohen në Bruksel me përfaqësues të Francës, Gjermanisë, Britanisë së Madhe, Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Bisedimet do të kenë në qendër garancitë e mundshme të sigurisë për Ukrainën pas mbylljes së konfliktit dhe mënyrën se si do të ndërtohet arkitektura e ardhshme evropiane e sigurisë.
Rifillimi i përpjekjeve diplomatike pason disa muaj bllokimi të procesit negociues. Rusia, Ukraina dhe SHBA-ja u takuan për herë të fundit në format trepalësh në shkurt, në Gjenevë. Ai takim nuk solli ndonjë përparim të rëndësishëm, pasi Moska dhe Kievi mbetën të ndarë për kushtet që do t’i jepnin fund luftës.
Në terren, ndërkohë, luftimet nuk janë ndalur. Autoritetet ukrainase raportojnë se bombardimet ruse ndaj komunitetit Komysuvakha, në rajonin e Zaporizhias, kanë shkaktuar vdekjen e të paktën 26 personave.
Goditjet prekën edhe një shkollë, ambientet e së cilës shërbenin si qendër për shpërndarjen e ndihmave humanitare.
Sipas presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, zona u godit sërish pas sulmit fillestar, kur aty ishin strehuar civilë. Në mesin e të vrarëve kishte punonjës të shpëtimit dhe të policisë. Dronët rusë të pranishëm në zonë penguan gjithashtu operacionet e kërkim-shpëtimit.
Bombardimet nga forcat ruse kanë rinisur edhe në rajonin e Khersonit. Ato pasuan përfundimin e një armëpushimi të përkohshëm lokal, gjatë të cilit ishte bërë i mundur evakuimi i civilëve nga Oleski, qytet që ndodhet nën kontrollin rus.
Që prej 24 shkurtit 2022, kur Rusia nisi pushtimin e plotë të Ukrainës, konflikti vazhdon pa u arritur një marrëveshje përfundimtare paqeje.
Synimi i administratës Trump për një pjesëmarrje më të madhe financiare të aleatëve të NATO-s në armatimin e Kievit ecën krahas angazhimit diplomatik për përfundimin e luftës.
Megjithatë, qëndrimet e Moskës dhe Kievit mbi kushtet e marrëveshjes vazhdojnë të kenë dallime të konsiderueshme. Në diskutimet e ardhshme, vijimi i mbështetjes ushtarake dhe garancitë e sigurisë për Ukrainën pritet të zënë një vend qendror.