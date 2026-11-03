Nëntë përballje në Ligën e Kampionëve, mbrëmje e madhe me emra gjigantë

Liga e Kampionëve rikthehet këtë të martë me nëntë ndeshje, ku në program janë disa përballje mes klubeve më të njohura të futbollit evropian.
Në kuadër të xhiros së katërt të fazës së ligës, në fushë do të zbresin mes të tjerash Bayern Munich, Barcelona, Manchester United, Inter, Paris Saint-Germain dhe Atletico Madrid, të gjitha në kërkim të një hapi të rëndësishëm drejt synimeve në garën më prestigjioze për klube.
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Programi hapet në orën 18:45, me Galatasarayn që pret Stuttgartin dhe Shakhtar Donetskun që ndeshet me Sporting Lisbonën.
Takimet kryesore nisin në orën 21:00, kur pritet të rritet edhe më shumë interesi i tifozëve.
Një nga duelet më të spikatura do të jetë ai mes Atletico Madridit dhe Bayern Munichut. Të dyja skuadrat kanë histori dhe ambicie të mëdha, por edhe qasje të ndryshme në lojë; fitorja do të jetë synimi në një ndeshje që pritet të jetë intensive.
Barcelona do të luajë në shtëpi ndaj Aston Villas. Katalunasit do të kërkojnë të përfitojnë nga fusha e tyre, ndërsa skuadra angleze ka treguar se mund të jetë e rrezikshme në arenën evropiane.
Manchester Unitedi dhe Roma, dy klube me traditë të pasur në futbollin e Evropës, do të përballen në një takim ku pritet të peshojnë si rezultati, ashtu edhe prestigji.
Paris Saint-Germain udhëton për t’u ndeshur me Villarrealin. Kampionët francezë synojnë të tregojnë forcën e tyre edhe në transfertë.
Në Holandë, Feyenoord do të presë Interin, ndërsa Bodo/Glimt do të luajë kundër Lille. Në Austri, LASK-u do të përballet me Slovan Bratislavën.
Me nëntë ndeshje dhe shumë skuadra të mëdha në fushë, e marta premton futboll cilësor, rivalitet dhe emocione.