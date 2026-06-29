Trump sulmon Janice Louise George: S’do të lejojmë që një “komuniste” të rrënojë Uashingtonin

Donald Trump, presidenti i SHBA-së, ka hedhur akuza të forta ndaj Janice Louise George, kandidates demokrate për drejtimin e Bashkisë së Uashingtonit, duke e etiketuar si “komuniste” dhe duke thënë se nuk do të pranojë, sipas tij, “shkatërrimin” e kryeqytetit amerikan.

Në një reagim të publikuar në Truth Social, Trump pretendoi se George, e cila shihet si favoritja për zgjedhjet vendore të nëntorit, është pro lirimit të të burgosurve, kundër agjencisë amerikane të emigracionit (ICE) dhe se mirëpret emigrantë të paligjshëm me precedentë penalë.

Të lidhura

None found

“Janice Louise George, komunistja që është pothuajse e sigurt se do të zgjidhet kryebashkiake e Uashingtonit, ka deklaruar se dëshiron të zbrazë burgjet, kundërshton ICE dhe mirëpret emigrantët e paligjshëm kriminelë në kryeqytetin tonë të dashur”, shkroi Trump.

Presidenti amerikan deklaroi më tej se nuk do të lejojë që Uashingtoni të udhëhiqet nga një person që, sipas tij, nuk synon ta kthejë qytetin në “madhështinë” e vet.

“Shumë njerëz, përfshirë edhe mua, kanë punuar gjatë dhe shumë. Ne nuk do të lejojmë që qyteti të shkatërrohet nga një komunist që nuk ka ndërmend ta rikthejë Uashingtonin në madhështinë e tij”, u shpreh presidenti amerikan.

Janice Louise George, e cila i përket krahut progresist të Partisë Demokratike dhe është pjesë e organizatës Socialistët Demokratë të Amerikës (DSA), doli fituese në zgjedhjet paraprake të demokratëve në mesin e muajit qershor. Ajo konsiderohet favoritja për votimet e nëntorit, pasi demokratët tradicionalisht kanë mbështetje të fortë në Uashington.

Që prej rikthimit në Shtëpinë e Bardhë, Trump ka kërcënuar në disa raste se do ta kalojë Uashingtonin nën kontroll federal, me arsyetimin se drejtimi i qytetit ka dështuar të garantojë rendin dhe sigurinë.

Paralelisht, ai ka nxitur një sërë nismash zhvillimore për kryeqytetin, përfshirë restaurimin e 73 statujave, monumenteve dhe shatërvanëve, rikonstruksionin e fushës së golfit East Potomac Golf Links, si edhe restaurimin e rezervuarit pranë Memorialit të Linkolnit.

Megjithatë, këto projekte kanë sjellë edhe kritika për kostot e larta, mënyrën e dhënies së kontratave dhe natyrën e tyre, të cilën kundërshtarët e përshkruajnë më shumë si përpjekje për imazh sesa si investime prioritare për qytetin.


Shtuar 29.06.2026 08:39

Sulmet izraelite në Gaza vazhdojnë, 5 të vrarë, mes viktimave edhe një fëmijë

Sulmet izraelite në Gaza vazhdojnë, 5 të vrarë, mes viktimave edhe një fëmijë
Irani përgënjeshtron Trumpin për një takim në Doha, Ministria e Jashtme: Nuk ka bisedime me SHBA-në nesër

Irani përgënjeshtron Trumpin për një takim në Doha, Ministria e Jashtme: Nuk ka bisedime me SHBA-në nesër
40-vjeçari pjesërisht i verbër del në gjyq në Britani, akuzohet për vrasjen e dy punonjëseve të seksit dhe përdhunimin e një gruaje tjetër

40-vjeçari pjesërisht i verbër del në gjyq në Britani, akuzohet për vrasjen e dy punonjëseve të seksit dhe përdhunimin e një gruaje tjetër
Gjashtë të vdekur nga sulmi me armë në një qendër për të rinj në Stade të Gjermanisë

Gjashtë të vdekur nga sulmi me armë në një qendër për të rinj në Stade të Gjermanisë
Përplasjet SHBA-Iran ngadalësojnë lundrimin e anijeve në Ngushticën e Hormuzit

Përplasjet SHBA-Iran ngadalësojnë lundrimin e anijeve në Ngushticën e Hormuzit
Sulm me armë ndaj një shkolle në Nigeri, peng merren disa nxënës gjatë provimeve

Sulm me armë ndaj një shkolle në Nigeri, peng merren disa nxënës gjatë provimeve
Sulmet pakistaneze në Afganistan lënë 28 të vdekur, talebanët i quajnë “akt frikacak”

Sulmet pakistaneze në Afganistan lënë 28 të vdekur, talebanët i quajnë “akt frikacak”
Alarm në Oulu të Finlandës, policia heton disa sulme me thikë ndaj emigrantëve dhe dyshon për të njëjtin autor

Alarm në Oulu të Finlandës, policia heton disa sulme me thikë ndaj emigrantëve dhe dyshon për të njëjtin autor
Perabetcasibombetparkbetpark girişGrandpashabetgrandpashabetcasibomGrandpashabetlunabetcasibomMeritkingCasibomCasibomdamabetcasibombetpascasibomjojobet girişKickmatbetdeneme bonusu veren sitelerMadridbetMadridbetJojobetJojobetgrandpashabetGrandpashabetgrandpashabetJojobetgrandpashabetgrandpashabetjojobetcasibomjojobetjojobetcasibomcasibom girişholiganbetBetpasjojobetjojobet girişimajbetjojobetbetcio