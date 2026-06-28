Tre zjarrfikës humbin jetën dhe dy të tjerë lëndohen në përballje me zjarret e mëdha në kufirin Kolorado-Utah

Tre zjarrfikës vdiqën dhe dy të tjerë mbetën të plagosur të shtunën gjatë përpjekjeve për të përballuar zjarret masive në zonën kufitare mes Kolorados dhe Utahut, njoftuan autoritetet.
Sipas Departamentit të Brendshëm, ata bënin pjesë në një ekip federal reagimi që ishte angazhuar në shuarjen e zjarreve Knowles dhe Gore, kur në mënyrë të papritur u rrethuan nga flakët dhe tentuan të shpëtonin.
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Shërbimi Pyjor i SHBA-së tha se vdekjet dhe plagosjet ndodhën gjatë një “incidenti përmbysjeje zjarri”.
Ky është një rast kur zjarri përhapet me aq shpejtësi dhe në mënyrë të papritur, sa personeli ose pajisjet e kanë të pamundur ta përballojnë situatën, rrugët e largimit bllokohen dhe zjarrfikësit e mbetur të izoluar detyrohen të përdorin një tendë strehimi emergjence si zgjidhjen e fundit.
Dy zjarrfikësit e plagosur pësuan djegie të shumta dhe u transportuan në spital për të marrë trajtim mjekësor.
“Prioriteti ynë tani është të mbështesim familjet, miqtë dhe kolegët e tyre në këtë kohë jashtëzakonisht të vështirë”, deklaroi Shërbimi Pyjor i SHBA-së për zjarrfikësit.
Ndërkohë, zjarret Knowles dhe Gore janë zgjeruar më tej dhe janë bashkuar me vatra të tjera, duke krijuar zjarrin Snyder Mesa, i cili deri të shtunën kishte përfshirë rreth 28,000 hektarë tokë, sipas zyrës së guvernatorit të Kolorados, Jared Polis.
Zjarret që janë shtrirë në Utah dhe Kolorado ndodhen kryesisht në zona me pak banorë, por ato kanë vënë në rrezik disa vendpushime dhe banesa pushimi. Dimrat më të ngrohtë dhe erërat e forta kanë ndikuar në përhapjen e zjarreve të fundit në pjesën më të madhe të Shteteve të Bashkuara perëndimore.