Shpërthen një mjet piroteknik në shkollë në Gjermani, 10 nxënës lëndohen dhe pesë dërgohen në spital

Shpërthen një mjet piroteknik në shkollë në Gjermani, 10 nxënës lëndohen dhe pesë dërgohen në spital

Dhjetë nxënës u lënduan nga shpërthimi i një mjeti piroteknik në një shkollë të mesme në Oberhausen të Gjermanisë.

Incidenti ndodhi në zonën Osterfeld rreth orës 09:40 të mëngjesit të së martës, më 3 nëntor. Në shkollë mbërritën policia dhe shërbimet e emergjencës.

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Hetimet paraprake tregojnë se një grup nxënësish dyshohet të ketë hedhur një fishekzjarr në dhomën e zhveshjes së palestrës. Aty ndodheshin 12 nxënës të klasës së pestë.

Nga shpërthimi u lënduan 10 fëmijë. Pesë prej tyre, të moshës 10 dhe 11 vjeç, u dërguan në spitale pranë zonës për kontrolle të tjera mjekësore, pasi u ankuan për dhimbje koke dhe shqetësime në veshë.

Pas njoftimit për ngjarjen, disa prindër dhe kujdestarë ligjorë shkuan menjëherë në shkollë.

Sipas policisë, të gjithë nxënësit që dyshohet se u përfshinë në incident u identifikuan në vendngjarje. Autoritetet nuk kanë publikuar as moshat e atyre që dyshohet se hodhën mjetin piroteknik, as emrin e shkollës.

Hetimi i është kaluar Departamentit të Hetimit të Krimeve 12, i cili po punon për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes.

Vetëm katër ditë para incidentit në Oberhausen, një ngjarje e ngjashme kishte ndodhur në një shkollë në Neuwied të Gjermanisë.

Gjatë pushimit mes orëve të mësimit, një fishekzjarr shpërtheu në tualetin e djemve. Mediat lokale raportuan se zhurma e fortë u shkaktoi dëmtime të lehta në dëgjim tetë nxënësve.

Policia nisi hetime për të zbuluar si ndodhi shpërthimi në Neuwied dhe kush ishte përgjegjës. Në atë kohë nuk u bë e ditur nëse ndonjë nxënës kishte pasur nevojë për trajtim në spital.

Dy ngjarjet brenda pak ditësh kanë sjellë sërish në vëmendje rrezikun e mjeteve piroteknike në shkolla, sidomos për sigurinë e fëmijëve.


Shtuar 4.11.2026 10:25

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