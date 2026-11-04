Shpërthen një mjet piroteknik në shkollë në Gjermani, 10 nxënës lëndohen dhe pesë dërgohen në spital

Dhjetë nxënës u lënduan nga shpërthimi i një mjeti piroteknik në një shkollë të mesme në Oberhausen të Gjermanisë.
Incidenti ndodhi në zonën Osterfeld rreth orës 09:40 të mëngjesit të së martës, më 3 nëntor. Në shkollë mbërritën policia dhe shërbimet e emergjencës.
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Hetimet paraprake tregojnë se një grup nxënësish dyshohet të ketë hedhur një fishekzjarr në dhomën e zhveshjes së palestrës. Aty ndodheshin 12 nxënës të klasës së pestë.
Nga shpërthimi u lënduan 10 fëmijë. Pesë prej tyre, të moshës 10 dhe 11 vjeç, u dërguan në spitale pranë zonës për kontrolle të tjera mjekësore, pasi u ankuan për dhimbje koke dhe shqetësime në veshë.
Pas njoftimit për ngjarjen, disa prindër dhe kujdestarë ligjorë shkuan menjëherë në shkollë.
Sipas policisë, të gjithë nxënësit që dyshohet se u përfshinë në incident u identifikuan në vendngjarje. Autoritetet nuk kanë publikuar as moshat e atyre që dyshohet se hodhën mjetin piroteknik, as emrin e shkollës.
Hetimi i është kaluar Departamentit të Hetimit të Krimeve 12, i cili po punon për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes.
Vetëm katër ditë para incidentit në Oberhausen, një ngjarje e ngjashme kishte ndodhur në një shkollë në Neuwied të Gjermanisë.
Gjatë pushimit mes orëve të mësimit, një fishekzjarr shpërtheu në tualetin e djemve. Mediat lokale raportuan se zhurma e fortë u shkaktoi dëmtime të lehta në dëgjim tetë nxënësve.
Policia nisi hetime për të zbuluar si ndodhi shpërthimi në Neuwied dhe kush ishte përgjegjës. Në atë kohë nuk u bë e ditur nëse ndonjë nxënës kishte pasur nevojë për trajtim në spital.
Dy ngjarjet brenda pak ditësh kanë sjellë sërish në vëmendje rrezikun e mjeteve piroteknike në shkolla, sidomos për sigurinë e fëmijëve.