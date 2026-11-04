CNN: Trump u kërkon donatorëve republikanë fonde për fushatën dhe ngre alarmin për një tjetër procedurë shkarkimi

Me nisjen e mbylljes së qendrave të votimit, Donald Trump u është drejtuar mbështetësve me një mesazh për mbledhjen e fondeve për fushatën. CNN, duke iu referuar gazetares Caitlan Collins, raporton se presidenti amerikan ka kërkuar ndihmën e tyre që të përfundojë punën, ndërsa ka paralajmëruar për mundësinë e një përpjekjeje tjetër për shkarkimin e tij.
Sipas paralajmërimit të Trumpit, një procedurë e re kundër tij mund të nisë nëse demokratët fitojnë kontrollin e Kongresit në zgjedhjet e mesit të mandatit në SHBA.
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Në mesazhin drejtuar mbështetësve, ai është zotuar se do të luftojë për ta dhe familjet e tyre çdo ditë. Njëkohësisht, Trump i ka cilësuar demokratët si më të zemëruar dhe më të rrezikshëm se në çdo kohë tjetër.
Presidenti ka kërkuar gjithashtu që përkrahësit e tij të ruajnë angazhimin gjatë ditës së zgjedhjeve, duke u bërë thirrje të mos e ngadalësojnë ritmin pikërisht atë ditë.
Ky skenar është përmendur në mënyrë të përsëritur nga Trump edhe gjatë fushatës zgjedhore. Ai ka deklaruar se rimarrja e kontrollit të Kongresit nga demokratët mund të sjellë një tentativë të re për ta shkarkuar.
Një shumicë demokrate në Dhomën e Përfaqësuesve do t’u jepte atyre mundësinë të hapnin procedurat e shkarkimit të presidentit. Dënimi dhe largimi përfundimtar i tij nga detyra, megjithatë, do të kërkonin votat e dy të tretave të Senatit.
Gjatë mandatit të parë, Trump iu nënshtrua dy procedurave të shkarkimit, në vitet 2019 dhe 2021. Asnjëra prej tyre nuk përfundoi me dënimin e tij në Senat dhe, për rrjedhojë, ai nuk u largua nga detyra.