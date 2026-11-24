Paris Saint-Germain, nën drejtimin e Luis Enriques, po shqyrton mundësinë e përforcimit të repartit ofensiv gjatë merkatos së janarit, pas dëmtimeve të rënda të Desire Doue dhe Khvicha Kvaratskhelia. Sipas gazetës AS, Antonio Nusa është ndër objektivat kryesorë, ndërsa në listën e ngushtë të klubit francez janë edhe Nico Williams dhe Julian Alvarez.
Brenda vetëm një muaji, trajneri asturian humbi dy prej alternativave të rëndësishme në sulm. Kvaratskhelia pësoi këputje të ligamentit kryqëzor anterior në gjurin e djathtë në ndeshjen kundër Barcelonës më 20 tetor, kurse Doue u dëmtua në të njëjtën mënyrë ndaj Nice.
Të lidhura
None found
PSG njoftoi më 22 nëntor përmasat e dëmtimit të sulmuesit francez. Doue pritet t’i nënshtrohet operacionit para mbylljes së muajit dhe të mos luajë më gjatë pjesës së mbetur të sezonit, çka ka bërë që klubi të rishikojë planet sportive.
Një prej lojtarëve që ka tërhequr veçanërisht vëmendjen e drejtorit sportiv Luis Campos është Antonio Nusa. Anësori norvegjez 21-vjeçar aktivizohet te RB Leipzig dhe ka kontratë me klubin deri në qershor të vitit 2029.
Leipzigu shpenzoi rreth 21 milionë euro për ta marrë atë nga Club Brugge në verën e vitit 2024. Që prej transferimit, vlera e norvegjezit është rritur, ndërsa për të ka shfaqur interes edhe Arsenali.
Gjithsesi, transferimi i tij në janar mund të jetë i vështirë. Sipas Goal, Leipzig dëshiron ta mbajë anësorin deri në fund të sezonit, duke e bërë më të ndërlikuar përpjekjen e PSG-së për ta afruar gjatë merkatos së dimrit.
Klubi francez po vlerëson edhe alternativa të tjera: Ez Abde të Real Betisit, Gianluca Prestianni të Benficës dhe Ibrahim Maza të Bayer Leverkusenit.
Në grupin e lojtarëve që po shqyrtohen janë gjithashtu Luis Diaz dhe Estevao. Kolumbiani 29-vjeçar sjell përvojë në kompeticionet evropiane, ndërsa braziliani 19-vjeçar shihet si një investim i mundshëm për të ardhmen.
Nico Williams dhe Julian Alvarez mbeten po ashtu në planet e PSG-së. Klubi nuk e ka përjashtuar mundësinë e ndërhyrjes në tregun spanjoll, ku Williams vazhdon të pëlqehet nga Luis Enrique, i cili u përpoq ta transferonte edhe në verën e vitit 2024.
Anësori 24-vjeçar i Athletic Club zgjati kontratën deri në vitin 2035 korrikun e kaluar. Përkushtimi i tij ndaj klubit të Bilbaos e vështirëson një marrëveshje, e cila do të kërkonte investim më të madh financiar se alternativat e tjera të mundshme.
Edhe Julian Alvarez është ndër emrat që po merren në konsideratë. Sulmuesi argjentinas 26-vjeçar ka kontratë me Atletico Madridin deri në vitin 2030 dhe ishte në radarët e klubit parisien edhe para se PSG të nënshkruante me Ferran Torres.