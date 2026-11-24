Maqedonia e Veriut zuri vendin e parë mes gjashtë shteteve të Ballkanit Perëndimor në Indeksin e ri të Diversitetit të Medias. Vlerësimi shqyrton se si përfaqësohen grupet e ndryshme shoqërore, sa gjithëpërfshirëse janë mediat dhe çfarë mekanizmash garantojnë qasje e trajtim të barabartë.
Anketa pilot përfshiu Maqedoninë e Veriut, Kosovën, Malin e Zi, Serbinë, Shqipërinë dhe Bosnjën e Hercegovinën. Me 51.25 pikë nga 80 gjithsej, Maqedonia e Veriut kryesoi renditjen. Pas saj u rendit Kosova me 50 pikë, Mali i Zi me 43.5, Serbia me 41.25, Shqipëria me 40 dhe Bosnja e Hercegovina me 39.25 pikë.
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Indeksi shqyrton më shumë sesa lirinë e medias: ai mat nëse grupe të ndryshme të shoqërisë kanë përfaqësim në përmbajtjet mediatike, në redaksi dhe në institucionet që rregullojnë sektorin.
Në vlerësim përfshihen ligjet dhe rregulloret, përbërja e fuqisë punëtore në media, praktikat e punësimit, përfaqësimi i grupeve të ndryshme, mundësia për të pasur qasje në përmbajtje dhe mënyrat e raportimit të diskriminimit.
Rezultatet ndikohen, ndër të tjera, nga mënyra si trajtohet gjuha e urrejtjes, nëse përmbajtja është e qasshme për personat me vështirësi në shikim apo dëgjim, barazia gjinore në redaksi dhe në raportim, përfaqësimi shoqëror dhe disponueshmëria e internetit me shpejtësi të lartë në zona të largëta e më pak të zhvilluara.
Sipas raportit, vendi i parë i Maqedonisë së Veriut lidhet pjesërisht me dispozitat ligjore për median e komunitetit dhe mekanizmat që mundësojnë evidentimin e diskriminimit në vendin e punës në media, përfshirë diskriminimin ndaj gazetareve. Autorët nënvizojnë se indeksi vlerëson rregullat, mekanizmat dhe zbatimin e tyre; ai nuk është vlerësim i përgjithshëm i lirisë apo pavarësisë së medias.
Indeksi është nismë pilot e Qendrës së Kërkimit të Diversitetit të Medias, e cila synon të krijojë një metodë të krahasueshme ndërkombëtarisht për matjen e diversitetit dhe përfshirjes në media. Të dhënat u mblodhën përmes një pyetësori drejtuar ekspertëve dhe pritet të ndihmojnë në përcaktimin e fushave ku duhen bërë përmirësime.