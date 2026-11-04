Ligji i ri për barnat parashikon raportimin në kohë të mungesave nga prodhuesit

Prodhuesit dhe bartësit e autorizimeve do të detyrohen të njoftojnë në kohë për ndërprerjet e mundshme të prodhimit ose furnizimit me barna. Kjo është një nga masat e parashikuara në ligjin e ri që po përgatit Ministria e Shëndetësisë, me synimin që institucionet shëndetësore të kenë mundësi të sigurojnë terapi alternative kur shfaqen mungesa.
Projektligji parashikon rregulla më të rrepta për disponueshmërinë, sigurinë dhe cilësinë e barnave, si dhe mekanizma për trajtimin në kohë të mungesës së terapive të caktuara. Mes propozimeve është edhe përfshirja e falsifikimit të barnave si vepër penale.
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Gjatë një konsultimi kombëtar të organizuar në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Shëndetësisë, ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski, tha se ligji në fuqi është i vitit 2007 dhe është ndryshuar më shumë se 20 herë. Sipas tij, për këtë arsye nevojitet një zgjidhje e re ligjore në tërësi.
Ligji i propozuar do të mbulojë vetëm barnat. Pajisjet mjekësore dhe veprimtaria farmaceutike pritet të rregullohen më vonë përmes ligjeve të veçanta.
Raportimi i mungesave dhe sigurimi i terapive
Procedura e detyrueshme e njoftimit për mungesat synon t’u japë institucioneve kohë të reagojnë ndaj problemeve në prodhim ose furnizim. Klekovski tha se shumë prej këtyre situatave mund të parashikohen dhe kërkoi koordinim më të mirë mes institucioneve dhe furnizuesve. Ai përmendi si shembull barin „Dekotin“, për të cilin, sipas tij, aktualisht ka mungesë të vazhdueshme.
Duke folur për mungesën e terapive në klinika, përfshirë Klinikën e Onkologjisë, ministri tha se për pacientët do të kërkohen zgjidhje alternative. Ai theksoi gjithashtu se kontratat e prokurimit publik duhet të parashikojnë sanksione kur furnizimet nuk kryhen brenda afatit të caktuar.
Ministria synon të bisedojë edhe me Fondin e Sigurimit Shëndetësor për vendosjen e planifikimit financiar afatgjatë në prokurimin e barnave.
Masa kundër barnave të falsifikuara
Projektligji përfshin rregulla të reja për raportimin e efekteve të padëshiruara të barnave dhe harmonizimin e legjislacionit vendor me standardet evropiane. Për masa më të rrepta ndaj barnave të falsifikuara, sipas Klekovskit, do të duhet edhe harmonizim me Kodin Penal, në mënyrë që falsifikimi i tyre të përfshihet veçmas në legjislacionin penal.
Lista pozitive dhe hapat e mëtejshëm
Me ligjin e ri pritet të thjeshtohen disa procedura të regjistrimit të barnave dhe të përmirësohet monitorimi i konsumit të tyre. Të dhënat e mbledhura do të përdoren gjatë vlerësimit të mundësive financiare për zgjerimin e listës pozitive. Klekovski tha se pret që barna të reja të përfshihen në këtë listë gjatë vitit 2027.
Përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në vend, doktor Akim Ali, e mirëpriti përgatitjen e ligjit të ri. Ai vlerësoi se legjislacioni modern është i domosdoshëm për t’u garantuar qytetarëve barna të sigurta, efikase dhe të qasshme.
Në hartimin e ligjit po marrin pjesë përfaqësues të pacientëve, mjekëve, farmacistëve dhe industrisë farmaceutike. Vërejtjet dhe sugjerimet e tyre do të shqyrtohen përpara se propozim-ligji të dërgohet në procedurë qeveritare.