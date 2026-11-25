Një kamion-cisternë me produkte nafte u përmbys dhe shpërtheu në një autostradë rajonale në rajonin e Gizës, pranë Kajros. Si pasojë e aksidentit, të paktën 30 persona humbën jetën dhe 15 të tjerë u plagosën.
Reuters, duke iu referuar Ministrisë egjiptiane të Shëndetësisë, raportoi se përmbysja shkaktoi një zjarr të madh, i cili u përhap shpejt edhe në automjetet aty pranë.
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Ngjarja ndodhi në zonën Al Waraq, mbi Tunelin 10 të Unazës së Kajros, në një zonë me popullsi të dendur. Pamjet nga vendi i aksidentit tregojnë zjarrin e përmasave të mëdha dhe dëmet e shkaktuara nga shpërthimi.
Pas aksidentit, në zonë u dërguan zjarrfikës, forca të Mbrojtjes Civile dhe ekipe shpëtimi, si pjesë e operacionit të emergjencës.
U angazhuan 39 ambulanca, të plagosurit u dërguan në spitale
Ministria e Shëndetësisë vuri në dispozicion 39 ambulanca për transportimin e viktimave dhe ofrimin e ndihmës së parë për të lënduarit.
Të plagosurit u dërguan për trajtim në tre spitale të zonës. Ministri i Shëndetësisë, Khaled Abdel Ghaffar, urdhëroi që spitalet përreth të ishin në gatishmëri të lartë pas aksidentit.
Mbështetje për personat e prekur nga tragjedia ofroi edhe Gjysmëhëna e Kuqe Egjiptiane. Ministritë e Shëndetësisë dhe Solidaritetit Social po i ndjekin nga afër zhvillimet.
Forcat e Mbrojtjes Civile arritën të shuajnë zjarrin, ndërsa autoritetet po hetojnë ende rrethanat e aksidentit.
Ende nuk dihen shkaqet e aksidentit
Autoritetet nuk kanë përcaktuar ende pse drejtuesi i cisternës humbi kontrollin apo çfarë e bëri automjetin të përmbysej.
Nuk është bërë publik as numri i saktë i automjeteve të përfshira nga zjarri. Po ashtu, nuk janë dhënë hollësi të tjera për gjendjen shëndetësore të 15 të plagosurve.
Hetimet vazhdojnë. Me bilancin tragjik të viktimave, aksidenti renditet ndër ngjarjet më të rënda të raportuara së fundmi në zonën e Kajros.