Dhjetori pritet të sjellë ndërprerje në disa forma transporti në Itali, përfshirë fluturimet, trenat, taksitë dhe transportin publik urban.
Sindikatat kanë njoftuar protesta në disa data të ndryshme të muajit, çka mund t’u shkaktojë vështirësi udhëtarëve dhe përdoruesve të përditshëm të këtyre shërbimeve.
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Greva e parë në shkallë kombëtare do të mbahet më 4 dhjetor. Ndërprerje të tjera janë planifikuar për datat 14, 15, 16, 17 dhe 18 dhjetor.
Më 4 dhjetor është shpallur një grevë e përgjithshme kombëtare nga disa organizata sindikale: Cub, Adl Varese, Sgb, Sbm, Sgc dhe SI-Cobas. Aksionin e mbështesin gjithashtu AL-Cobas, Lmo, Orsa dhe Usb Lavoro Privato.
Ndërprerjet do të përfshijnë këta sektorë:
Transportin ajror: më 4 dhjetor, nga ora 00:00 deri në 23:59.
Transportin hekurudhor: nga ora 21:00 e 3 dhjetorit deri në orën 21:00 të 4 dhjetorit.
Autostradat: nga ora 22:00 e 3 dhjetorit deri në orën 22:00 të 4 dhjetorit.
Transportin publik lokal: oraret dhe mënyra e zhvillimit të grevës do të caktohen nga autoritetet territoriale.
Më 14 dhjetor, protesta do të prekë kryesisht aeroportet e Romës, Fiumicino dhe Ciampino.
Në këto aeroporte janë njoftuar:
Greva 24-orëshe e punonjësve të Aviation Services.
Ndërprerje tetëorëshe nga personeli i ADR Security, nga ora 10:00 deri në 18:00.
Po atë ditë, transporti publik lokal do të preket në disa zona të provincës së Krotones dhe në Rende. Në grevë do të marrin pjesë punonjësit e Autolinee Romano Regionali, Fratelli Romano dhe Fasa.
Shërbimet në këto zona do të ndërpriten nga ora 10:59 deri në 14:59.
Më 15 dhjetor do të hyjnë në grevë taksistët, nga ora 08:00 deri në 22:00. Gjithashtu, punonjësit e Enav në aeroportin Guglielmo Marconi të Bolonjës kanë shpallur grevë 24-orëshe.
Në Casale Monferrato, në provincën e Alessandrias, transporti publik lokal do të ndërpritet nga ora 09:00 deri në 11:30.
Edhe 16 dhjetori pritet të shoqërohet me disa protesta. Në sektorin ajror, punonjësit e La Lucente, kompanisë përgjegjëse për pastrimin në aeroportin e Bolonjës, do të ndalen nga ora 11:00 deri në 15:00.
Greva në transportin publik lokal janë njoftuar edhe në:
Lecce, ku punonjësit e FS Sud Est do të protestojnë nga ora 08:30 deri në 12:29.
Napoli, ku punonjësit e Air Campania do të zhvillojnë një grevë 24-orëshe.
Genova, ku personeli i AMT do të ndërpresë punën për katër orë.
Në hekurudha do të protestojnë punonjësit e kompanisë Italo NTV.
Greva për personelin operativ dhe ekipet e trenave do të nisë në orën 03:00 të 16 dhjetorit dhe do të përfundojë në orën 02:00 të 17 dhjetorit. Për pjesën tjetër të punonjësve, ndërprerja është parashikuar nga ora 09:01 deri në 16:59.
Dy datat e fundit të kalendarit janë:
17 dhjetor: grevë në shërbimet e kontraktuara për hekurudhat.
18 dhjetor: grevë në transportin e mallrave.
Me disa ditë ndërprerjesh, dhjetori pritet të jetë i vështirë për transportin në Itali, veçanërisht për ata që udhëtojnë me avion, tren ose transport publik.
Udhëtarët që kanë planifikuar lëvizje në këto data këshillohen të kontrollojnë paraprakisht njoftimet e operatorëve ajrorë, hekurudhorë dhe të transportit publik. Shërbimet dhe oraret e garantuara mund të ndryshojnë në varësi të zonës dhe kompanisë.